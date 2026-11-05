'The Pitt': Warner perde recurso, e processo por suposto plágio de 'ER' irá a julgamento

A série The Pitt terá de enfrentar uma disputa judicial sobre sua relação com ER: Plantão Médico. Um tribunal de apelação confirmou parcialmente uma decisão anterior e determinou que a Warner Bros. Television (WBTV), responsável pela produção do drama médico, continue respondendo ao processo movido pelo espólio do escritor Michael Crichton. Com isso, o caso seguirá para julgamento por um júri em Los Angeles.

A decisão, divulgada na quarta-feira, 4, também retirou da ação o ator Noah Wyle e os produtores John Wells e R. Scott Gemmill, além de outros réus. O entendimento dos juízes mantém a negativa ao pedido da WBTV para encerrar o processo, mas determina que a ação seja extinta em relação aos demais envolvidos.

O julgamento poderá ocorrer a partir de junho de 2027, caso as partes não cheguem a um acordo. Antes disso, ainda haverá uma etapa de produção de provas, conhecida como discovery, na qual os envolvidos poderão reunir documentos e depoimentos relacionados à disputa.

Entenda a disputa entre The Pitt e ER

A ação foi apresentada em agosto de 2024 por Sherri Crichton, viúva do escritor e representante do espólio. A acusação sustenta que The Pitt teria surgido após o fracasso de negociações para uma nova versão de ER, série criada por Michael Crichton e exibida pela NBC durante 15 temporadas.

Segundo o espólio, o drama ambientado em Pittsburgh teria sido desenvolvido por John Wells, pela Warner Bros. Television e por outros envolvidos a partir das conversas sobre uma possível retomada da produção original. A ação aponta uma suposta violação de um acordo firmado em 1994 entre o escritor e o estúdio.

A defesa de The Pitt nega que a série tenha sido criada a partir de cópias ou elementos de ER. Em um recurso apresentado em outubro de 2025, os advogados da Warner Bros. Television e dos demais réus argumentaram que não havia evidências de que a produção fosse derivada da série médica.

Durante uma audiência realizada em 8 de setembro, o advogado Ted Boutrous também afirmou que Sherri Crichton não teria como saber se a produção violava os termos do acordo de 1994, já que entrou com a ação antes da estreia da série e ainda não havia assistido aos episódios. Na ocasião, ele defendeu que o processo fosse encerrado por representar uma interferência na liberdade de expressão e na criação artística.

Após a divulgação do resultado, Sherri Crichton afirmou ao Deadline que recebeu a decisão com satisfação e que espera apresentar o caso ao júri. "Estou profundamente satisfeita com a decisão do Tribunal de Apelação e aguardo a fase de produção de provas e a apresentação ao júri do nosso caso, que afeta escritores, criadores, suas famílias e seus espólios", declarou.

Estrelada por Noah Wyle, a série acompanha a rotina de profissionais de saúde em um pronto-socorro de Pittsburgh, com a narrativa desenvolvida em tempo real. A produção estreou em 2025 e conquistou reconhecimento da crítica e do público. A terceira temporada está prevista para janeiro de 2027.