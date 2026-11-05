Jonathan Costa diz ter voltado ao Brasil para defender a mãe, Verônica Costa

O influenciador, empresário e cantor Jonathan Costa, que ficou conhecido como "Jonathan da Nova Geração", gravou um vídeo na porta da Penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó (Bangu), na zona oeste do Rio, para anunciar que deixou projetos nos Estados Unidos e retornou ao País para "defender a inocência" da ex-vereadora Verônica Costa, a "Mãe Loira do Funk".

Na publicação gravada em frente à unidade prisional onde Verônica está detida, Jonathan afirmou ter deixado estudos e negócios no exterior para acompanhar de perto o desdobramento do caso e buscar a revisão da condenação da mãe pelo crime de tortura contra o ex-marido Márcio Costa.

"Acredito que títulos vão e vêm, conhecimento vai e vem, fama vai e vem. Agora, família é para sempre, é imensurável. Nada disso valeria a pena se eu não estivesse aqui dando o meu máximo para provar a verdade e mostrar que a minha família não é torturadora", declarou Jonathan.

Ele alega que a família teria sido vítima de manipulação por parte de Márcio Costa. No pronunciamento, o filho da ex-parlamentar informou que sua irmã, Jeniffer Costa, já realizou a primeira visita à mãe na penitenciária e que ele aguarda a emissão da carteira de visitante para encontrar a mãe.

Verônica Costa foi presa pela Polícia Civil em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, após o trânsito em julgado da ação penal em que cumpre pena de 10 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado. Além da ex-vereadora, irmãos e cunhados da empresária também foram detidos na mesma operação.

Jonathan rebateu críticas recebidas pela irmã, Jennifer, que se casou no Rio de Janeiro em meio à prisão da mãe. Segundo ele, a cerimônia já estava agendada há mais de dois anos e a decisão de manter o evento atendeu a um pedido expresso da própria mãe. "Foi um pedido dela. Ela bateu o pé e falou: 'Não deixe de casar, seja forte, levante a cabeça, porque a gente vai provar a nossa verdade'", afirmou.