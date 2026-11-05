Briga entre agentes da CET e entregadores tem socos e pedradas na Vila Olímpia

Agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e entregadores se envolveram em uma briga com socos e pedradas na tarde de quarta-feira, 4, na Vila Olímpia, na zona sul de São Paulo.

A CET afirmou, em nota, que três agentes fiscalizavam o estacionamento irregular de motocicletas em vagas da Zona Azul - sistema de estacionamento rotativo pago em vias públicas - destinadas exclusivamente a carros, na Rua Fidêncio Ramos.

Segundo a companhia, ao identificar duas motos com placas cobertas e iniciar a autuação, os agentes foram agredidos a pedradas por um grupo de entregadores.

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento em que um grupo de pelo menos seis homens discute com os funcionários da CET. Um dos agentes está com uma mochila de entregas nas mãos e arremessa o item.

Na sequência, os homens jogam pedras contra um agente. Um deles se aproxima das motos da CET e as empurra. No meio da confusão, um motorista tenta retirar o veículo da vaga em que estava estacionado.

Os entregadores voltam a arremessar pedras. Em meio a discussão, um dos homens dá um soco no capacete de um agente e a confusão se intensifica. Nesse momento, a gravação é encerrada.

Segundo a CET, um dos agentes ficou ferido e a vidraça de um imóvel foi quebrada. "As providências necessárias em relação ao caso já foram tomadas", disse a companhia.

Os agentes foram encaminhados ao 15º Distrito Policial, do Itaim Bibi, com acompanhamento jurídico fornecido pela CET. "A CET repudia qualquer ato de violência e agressividade, principalmente que envolva seus agentes de trânsito durante o cumprimento de suas funções", acrescentou.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) afirmou, em nota, que os agentes "foram agredidos por um grupo de homens durante uma fiscalização".

"As vítimas compareceram à delegacia e relataram que foram atacadas com pedras, mochilas e bolsas. Os homens também derrubaram e danificaram as motocicletas da equipe, além de fazer ameaças", disse a pasta.

Segundo a SSP, o caso foi registrado como desacato, resistência, lesão corporal, ameaça e dano. A Polícia Civil trabalha para identificar todos os envolvidos e esclarecer os fatos.