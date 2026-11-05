Mãe de Abdul Fares defende Marina Ruy Barbosa e diz que a atriz tentou devolver anel milionário

Os rumores sobre o término do noivado de Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares ganharam força nas últimas horas, graças a um comentário da mãe do empresário. Em postagem no Instagram que noticiava o suposto rompimento, Hasna Fares deixou palavras de carinho à atriz, afirmando que estaria "sempre ao seu lado".

Chamando Marina de "minha nora", Hasna disse que ela e o marido, Jamel Fares, a amam "como uma filha" e fez referência aos ataques que ela vem sofrendo nas redes sociais nos últimos dias.

"Eu lamento muito que tudo isso esteja acontecendo, e sigo em oração para que esse momento passe", escreveu Hasna, citando ainda o anel de noivado avaliado em R$ 6 milhões que Marina recebeu de Fares e que foi alvo de disputa judicial entre Fares e alguns parentes em 2024. À época, a joia foi usada como exemplo dos gastos irresponsáveis dos herdeiros da gigante do varejo Marabraz.

"Marina já se ofereceu diversas vezes para devolver o anel que virou tanto alvo de especulação. Mas nunca aceitaríamos, porque foi dado por amor pelo meu filho e com o dinheiro que ele conquistou ao longo de muitos anos trabalhando. Estarei aqui sempre ao seu lado. Que Deus te abençoe e te proteja."

Até o momento, nem Marina nem Fares confirmaram o término, embora alguns internautas tenham apontado o fato de a atriz não seguir o suposto ex-noivo nas redes como prova do rompimento. Este detalhe, no entanto, já havia sido alvo de especulação no ano passado.

Em contato com o Estadão, a assessoria de imprensa de Marina afirmou que a atriz nunca seguiu o empresário, uma vez que sua conta na rede social é inativa, e lembrou que o casal já teve que explicar essa dinâmica em 2025.

As especulações sobre o possível término entre Marina e Fares começaram nesta semana, quando o jornal Extra publicou uma matéria indicando que os dois teriam rompido o noivado há cerca de dois meses. O rumor também vem em meio a um desentendimento público entre a atriz e Luma Costa, que deixaram, de fato, de se seguir no Instagram.

"Nada foi sobre política! Várias das minhas melhores amigas votam diferente de mim e a gente segue se amando e respeitando. Essa inverdade acaba aqui", comentou Luma em postagem que especulava os motivos para o desentendimento. Até o momento, Marina não se pronunciou sobre a briga com a colega.