Empresas, bancos e poder público têm nova ferramenta de monitoramento de riscos climáticos

A Fundação Grupo Boticário lançou, nesta quinta-feira, 5, a plataforma Natureza ON que é uma ferramenta gratuita que auxilia empresas, produtores rurais, bancos e poder público a identificar e mensurar riscos associados a eventos climáticos. O instrumento também é acessível à população em geral que pode, inclusive, alimentar a plataforma com novas informações sobre sua comunidade, que sempre passarão pela curadoria da equipe técnica antes de serem publicadas.

Essa participação direta é possível por meio de um dos três módulos da Natureza ON, o colaborativo. Já as informações sobre áreas com risco de alagamento ou deslizamento, de seca, identificação de ilhas de calor, incêndios florestais, entre outros, estão nos Módulos Básico e Avançado. A ferramenta disponibiliza ainda séries históricas de vulnerabilidade e dados sobre soluções já em andamento, além de sugerir ações. Em uma área de inundações, por exemplo, pode recomendar medidas para aumentar a permeabilidade do solo, como jardins de chuva, telhados verdes e biovaletas.

A ideia é apoiar empresas, governos e órgãos de financiamento na identificação dos problemas causados por eventos climáticos no Brasil todo e auxiliar nas ações de adaptação. O trabalho foi feito em parceria com a MapBiomas e o Google Claud.

Com esse objetivo em mente, a Fundação Boticário deu início a treinamentos sobre a ferramenta para prefeituras e bancos públicos como Caixa, BNDES e várias instituições regionais. Para o ano que vem, segundo a gerente de projetos da Fundação Grupo Boticário, Juliana Baladelli Ribeiro, a meta é aproximar a Natureza ON dos bancos privados, que estão cada vez mais presentes no financiamento de projetos sustentáveis e de adaptação.

"Esperamos que seja uma ferramenta cada vez mais procurada para a tomada de decisões de cidadãos, gestores públicos, pesquisadores e empresários na construção e adaptação de cidades mais resilientes e sustentáveis", afirma André Ferretti, gerente de Economia e Biodiversidade da Fundação Grupo Boticário.

O Natureza ON apoia-se em dados do MapBiomas, entidade que produz mapas de como está a evolução da cobertura do solo no País e dos usos feitos da terra, desde 1985. Utiliza também as ferramentas do Google no monitoramento e no cruzamento de alta velocidade de dados climáticos, geológicos e socioeconômicos, incluindo séries históricas de desastres climáticos.

A versão finalizada da plataforma Natureza ON será apresentada durante a COP31, que começa amanhã, na Turquia. A versão beta foi levada a público há exatamente um ano, durante a COP30, que aconteceu em Belém do Pará. Neste período, a plataforma teve mais de 250 mil usuários cadastrados e 400 mil visualizações.