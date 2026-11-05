Ana Maria Braga se despede de sua cadela Paçoca e relembra momentos juntas

Ana Maria Braga publicou despedida para sua cadela Paçoca nesta quinta-feira, 5. Na postagem, a apresentadora relembrou momentos que compartilharam juntas ao longo de 13 anos.

"Se despedir de quem a gente ama é sempre muito difícil. Ainda mais quando se trata de um amor tão incondicional", iniciou a legenda.

"Foram mais de 13 anos de companhia. Ela esteve comigo em momentos emblemáticos e também nos mais difíceis da minha vida. Muitas vezes, mesmo sem saber, foi meu suporte, meu esteio, meu motivo para levantar e sorrir em dias em que tudo parecia mais difícil", completou.

Ela ainda descreveu sua companheira como "anjo da guarda" e encerrou: "Vou te amar para sempre!"