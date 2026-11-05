Apontado como chefe do tráfico, Pudim é preso no Chapadão

Douglas Oliveira dos Santos, de 34 anos, conhecido como Pudim, foi preso no início da tarde desta quinta-feira (5), durante uma operação da Polícia Militar no Complexo do Chapadão, em Costa Barros, na Zona Norte do Rio. Além dele, outros quatro suspeitos, ligados ao Terceiro Comando Puro (TCP), acabaram detidos.

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Douglas é apontado como chefe do tráfico de drogas na comunidade da Quitanda. Segundo informações do setor de inteligência da corporação, ele também seria responsável por liderar uma das principais quadrilhas especializadas em roubos de cargas no estado do Rio. Contra ele há 17 anotações criminais e dois mandados de prisão.

A reportagem tenta contato com a defesa dos suspeitos. O espaço está aberto para manifestações.

Barricadas

Em retaliação à ação policial, criminosos sequestraram três ônibus e usaram os coletivos como barricadas. Vídeos publicados nas redes sociais mostram os veículos atravessados na Estrada de Botafogo, um dos acessos ao Complexo da Pedreira. Um caminhão também foi interceptado pelos bandidos.



Os criminosos ainda atearam fogo em pneus para tentar impedir o avanço das equipes da PM. Após a ocorrência, viaturas da Força Nacional de Segurança ficaram baseadas na Avenida Brasil, próximo à entrada de Barros Filho.

Segundo a Rio Ônibus, no momento, cinco linhas estão com impactos nas regiões.



Ônibus em barricadas



B63073 - 920 Bonsucesso x Pavuna

B63005 - 920 Bonsucesso x Pavuna

B11582 - 778 Pavuna x Cascadura



Linhas impactadas



778 Pavuna x Cascadura

920 Pavuna x Bonsucesso

SVB665 Pavuna x Saens Peña

665 Pavuna x Saens Pena

946 Pavuna x Engenho da Rainha

Operação em Costa Barros

Durante a operação, os policiais apreenderam três fuzis que estavam em posse dos suspeitos. Agentes do 41º BPM (Irajá) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) reforçam o policiamento no entorno da comunidade.



Os presos e o material apreendido foram encaminhados à 39ª DP (Pavuna). O policiamento segue reforçado na região.



De acordo com a PM, a prisão de Douglas representa um importante avanço no enfrentamento ao roubo de cargas no estado. O suspeito é apontado pelo setor de inteligência da corporação como uma das principais lideranças de uma quadrilha especializada nessa modalidade criminosa.



"A retirada de circulação de integrantes estratégicos dessas organizações criminosas contribui para enfraquecer sua estrutura operacional, interrompendo atividades ilícitas e reduzindo os impactos desse tipo de crime sobre a população, o comércio e o setor logístico fluminense", informou a PM.



Operações no Rio nesta quinta-feira

A Polícia Militar realizou operações em diferentes pontos do Rio na manhã desta quinta-feira (5). Na Zona Sudoeste, agentes estão presentes nas comunidades César Maia, Coroado e Fontela, em Vargem Pequena; Pombo Sem Asa, em Vargem Grande; e Tirol, na Freguesia. Já na Zona Oeste, policiais fazem buscas na Vila Kennedy, enquanto na Zona Norte, as autoridades realizam incursões no Andaraí. Unidades de Saúde e Educação destas regiões sofreram impactos.

Segundo a PM, a ação na Vila Kennedy resultou na retirada de diversas barricadas do local. Além disso, drogas foram apreendidas no Andaraí.



Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que 16 escolas foram impactadas na Vila Kennedy, além de quatro colégios no Andaraí, onde as equipes usam ao menos três veículos blindados, conforme mostra imagens divulgadas pela corporação.



"As unidades estão em atendimento presencial nas regiões Tirol, César Maia, Coroado, Fontela e Pombo Sem Asa", destaca comunicado da SME, sobre a Zona Sudoeste.



Já a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que duas unidades de Atenção Primária na região da Vila Kennedy suspenderam o funcionamento. No Andaraí, uma unidade também suspendeu as atividades, enquanto outras duas mantiveram o funcionamento, mas sem atividades externas, como as visitas domiciliares.

"Uma unidade de Atenção Primária que atende Engenho da Rainha mantém o funcionamento, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas", finaliza a pasta, em comunicado. As unidades seguem funcionando normalmente na Freguesia e Vargens.

As unidades de saúde e escolas estaduais nos locais alvos das operações também não tiveram atividades alteradas.