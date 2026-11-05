Quadro renascentista inédito ao público por 70 anos pode alcançar 5 milhões de libras em leilão

Uma pintura renascentista considerada uma das primeiras paisagens independentes da história da arte ocidental será leiloada pela Sotheby's, em Londres, na próxima segunda-feira, 9. A obra é de autoria do alemão Albrecht Altdorfer e estima-se que foi produzida por volta de 1520.

A obra está avaliada em valor entre 3 e 5 milhões de libras (entre 22 e 37 milhões de reais, pela cotação atual).

Intitulada A Thickly Wooded Landscape With a Rainbow Behind the Trees and a Distant Outcrop to the Right Beneath a Cloud-Laden Sky, a pintura traz o retrato de uma floresta em meio a um dia de céu carregado de nuvens. Ao fundo, um arco-íris completa a peça.

Com cerca de 23 por 20 centímetros, a obra permaneceu em uma coleção particular suíça por aproximadamente 70 anos, sem ser exibida publicamente.

Originalmente, a pintura foi adquirida em 1957 pelo pai do atual proprietário, tempos após integrar a coleção aristocrática dos condes de Harrach, em Viena. A identificação da peça foi realizada em 2026 e é um marco na história da arte, já que até então, apenas duas pinturas de paisagem a óleo de Altdorfer eram conhecidas.

Ainda, o leilão também será a primeira ocasião, desde 1980, em que uma obra conhecida do artista é colocada à venda. À época, a peça Christ Taking Leave of His Mother, também datada de 1520, foi adquirida pela National Gallery por 2,45 milhões de libras.