Skatista Duda Ribeiro é prata na Olimpíada da Juventude, em Dacar

A quinta-feira (5) foi prateada para a skatista brasileira Duda Ribeiro na Olimpíada da Juventude, em Dacar (Senegal). A atleta foi vice-campeã no skate street ao somar 138.28 pontos na final. Completaram o pódio a chinesa Zhu Yuanling (149.82 pontos) com o ouro e a canadense Evie Pritchard com o bronze (137.79). A prata conquistada pela skatista é a terceira medalha do Brasil na competição – Clarisse Vallim foi ouro no judô e Ana Júlia Amaral bronze na natação.

“Estou muito feliz e muito grata por ter acertado as minhas manobras e ter conseguido dar o meu melhor”, disse Duda, que no mês passado conquistou o ouro nos Jogos Sul-Americanos em Santa Fé (Argentina).

Moradora de Maricá, Duda ressaltou a importância do apoio do público presente no complexo Tour de l'Oeuf, na capital senegalesa. A adolescente contou ainda com uma torcedora ilustre: a medalhista olímpica Rayssa Leal (prata em Tóquio 2020 e bronze em Paris 2024), embaixadora global dos Jogos Olímpicos da Juventude.

“A torcida sempre faz diferença quando estou na competição”, comentou Duda, que também agradeceu à presença de Rayssa “Ela me ajudou demais, ela me mandou mensagem, falou comigo. Eu sou muito grata por ela ter me ajudado”.

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Duda Sampaio arrematou vaga na final após liderar a classificatória com somatório de 134.74 pontos. A brasileira se destacou logo na primeira das três voltas, ao cravar 62.21, sendo a única competidora a passar dos 50 pontos.

“Ela está no ranking, buscando a vaga para [Olimpíada] Los Angeles e é muito curioso porque ela começou a andar de skate depois de [ver o esporte em] Tóquio. Então, assim, se analisar, se trata de uma atleta ganhando medalha de prata hoje, que nem sabia da existência do skate antes de Tóquio, isso é muito grande”, pontuou Rogério Manosa Mancha, consultor técnico da seleção brasileira de street.

Demais pódios do Brasil

Os Jogos Olímpicos da Juventude reúnem cerca 2.700 atletas de 207 paises até dia 13 de novembro. A delegação brasileira conta com 35 atletas (22 nas disputas masculinas e 13 nas femininas) em Dacar.

Na última terça (3), a judoca carioca Clarisse Vallim arrematou o primeiro ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos da Juventude. Na final da categoria abaixo dos 78 quilos, a atleta de 16 anos, única representante do judô brasileiro em Dacar, venceu por ippon a russa Anastasiia Dobrovolskaia. A brasileira se classificou à decisão por medalhas ao derrotar por ippon duas outras adversárias: Arba Hasanaj (Kosovo) e Kayla Zorrilla (Cuba).

Já a nadadora Ana Júlia Aguiar Amaral, de 17 anos, foi a primeira representante do país a subir ao pódio. Ela faturou o bronze no último domingo (1º) na prova dos 100 metros borboleta, com o tempo de 1min00s49. O ouro ficou com a russa Serafima Fokina (59s81) e a prata com a romena Daria-Mariuca Silisteanu (1min00s31).