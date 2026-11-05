Polícia investiga se sobrinha-bisneta de Faria Lima e filho foram dopados e asfixiados

Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher e violência doméstica. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

A Polícia Civil de São Paulo investiga se a advogada Anna Gabriela Faria Lima, de 29 anos, e o filho dela, Raphael Faria Lima Ferrari, de 6, foram dopados e mortos por asfixia. As causas das mortes ainda não foram confirmadas pela perícia.

Anna Gabriela era sobrinha-bisneta do brigadeiro José Vicente de Faria Lima, que foi prefeito da capital paulista entre 1965 e 1969 e dá nome à famosa avenida na zona oeste.

"No lixo da residência [onde os corpos foram encontrados] havia uma garrafa de vinho e nós estamos aguardando o resultado do exame toxicológico para saber se as vítimas foram entorpecidas e dopadas", explicou a delegada Mônica Gamboa, titular da Delegacia de Polícia de Cotia.

As vítimas foram encontradas já sem vida em um apartamento no bairro Lajeado, em Cotia, na Grande São Paulo, na noite da última terça-feira, 3.

O principal suspeito é o ex-namorado de Anna Gabriela, o empresário Eric Conrado Alves de Almeida, de 41 anos. Ele foi preso na noite dessa quarta-feira, 4. A reportagem não localizou a defesa dele.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), o caso é investigado como feminicídio e vicaricídio.