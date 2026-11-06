Criminosos usaram três ônibus, além de um caminhão, como barricadas

Em retaliação à operação policial, criminosos sequestraram três ônibus e usaram os coletivos como barricadas. Vídeos publicados nas redes sociais mostram os veículos atravessados na Estrada de Botafogo, uma das vias de acesso ao Complexo da Pedreira.

Um caminhão também foi interceptado por bandidos. Os criminosos ainda atearam fogo em pneus para tentar impedir o avanço das equipes da PM. Segundo a Rio Ônibus, cinco linhas foram impactadas.

Ainda de acordo com a PM, a prisão de Douglas representa um importante avanço no enfrentamento ao roubo de cargas no estado. O suspeito é apontado pelo setor de inteligência da corporação como uma das principais lideranças de uma quadrilha especializada nessa modalidade criminosa.

"A retirada de circulação de integrantes estratégicos dessas organizações criminosas contribui para enfraquecer sua estrutura operacional, interrompendo atividades ilícitas e reduzindo os impactos desse tipo de crime sobre a população, o comércio e o setor logístico fluminense", informou a PM.