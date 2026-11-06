PM fez outras operações

A Polícia Militar realizou operações em diferentes pontos do Rio na manhã de ontem. Na Zona Sudoeste, agentes atuaram nas comunidades César Maia, Coroado e Fontela, em Vargem Pequena; Pombo Sem Asa, em Vargem Grande; e Tirol, na Freguesia.

Já na Zona Oeste, PMs realizaram buscas na Vila Kennedy, enquanto na Zona Norte, as autoridades fizeram incursões no Andaraí. Unidades de Saúde e Educação sofreram impactos.

Segundo a PM, a ação na Vila Kennedy resultou na retirada de diversas barricadas. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que 16 escolas foram impactadas na Vila Kennedy, além de quatro colégios no Andaraí, onde as equipes usaram ao menos três veículos blindados.

Já a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que duas unidades de Atenção Primária na região da Vila Kennedy suspenderam o funcionamento. No Andaraí, uma unidade também suspendeu as atividades.