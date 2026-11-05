Fortes chuvas provocam desabamento de trecho de ponte no interior de SP

As fortes chuvas que atingiram o município de Sarutaiá, no interior de São Paulo, provocaram nesta quinta-feira, 5, o desabamento de uma ponte que dá acesso à cidade de Timburi. Em vídeos divulgados nas redes sociais, autoridades municipais alertaram para o risco de novos incidentes e pediram que a população evite circular pelas áreas afetadas.

Após o desabamento, o prefeito de Sarutaiá, Rodrigo Dulícia Fuloni, confirmou a ruptura total da ponte e a perda do acesso entre os dois municípios. A principal suspeita é de que uma infiltração tenha provocado o rompimento.

"A causa mais provável é que tenha tido uma infiltração sob a ponte e, infelizmente, essa ponte veio à ruptura total", afirmou um representante do governo municipal.

A prefeitura informou que o trecho está interditado e terá uma viatura do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) de prontidão 24 horas por dia.

Uma casa localizada nas proximidades da ponte ficou completamente alagada. Segundo a administração municipal, equipes da assistência social e da saúde prestaram atendimento aos moradores e conseguiram uma nova residência para abrigar a família.

A ocorrência mobilizou equipes da Defesa Civil municipal, do DER, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), que participaram do atendimento e da avaliação da área.

As autoridades também pediram que os moradores não se aproximem do local para observar os danos. Segundo os representantes municipais, diversas pessoas foram até a ponte durante a manhã, apesar dos riscos.

Diante da previsão de continuidade das chuvas, a prefeitura orientou a população a permanecer em casa sempre que possível, evitar áreas alagadas e colaborar com as equipes de emergência.