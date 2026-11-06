Papa Leão XIV inicia giro pela América Latina após cirurgia; Uruguai é primeira parada

O papa Leão XIV inicia nesta sexta-feira, 6, uma viagem por três países da América Latina, três semanas após passar por uma cirurgia para tratar um câncer de pulmão. A primeira parada será no Uruguai, considerado o país mais secular e menos católico da região, que não recebe um pontífice desde 1988. O roteiro, o mais longo e distante de seu pontificado, inclui ainda Argentina e Peru.

Após um voo de 13 horas e meia desde Roma, Leão XIV, de 71 anos, deve chegar a Montevidéu para uma visita de três dias. A agenda inclui um encontro com o presidente Yamandú Orsi, uma visita a um bairro afetado pela violência de gangues e missas em Paysandú e Florida, cidades do interior.

A viagem chegou a ser colocada em dúvida pela cirurgia de 13 de outubro. Segundo María Montserrat Alvarado, nova chefe de comunicação do Vaticano, o papa já cumpriu os 14 dias de convalescença prescritos pelos médicos. "Sua resistência física é fantástica", disse. Ela acrescentou que o pontífice contará com assistência médica durante o voo.

O Uruguai, com 3,5 milhões de habitantes, é um caso particular na América Latina, região que abriga cerca de 40% dos 1,4 bilhão de católicos do mundo. Embora a herança católica remonte à colonização espanhola, apenas uma parcela dos uruguaios que se identificam como católicos frequenta missas regularmente.

O país foi o primeiro do mundo a legalizar a maconha recreativa, o segundo da América Latina a descriminalizar o aborto e o terceiro das Américas a reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Recentemente, também se tornou o primeiro da região a aprovar uma lei de morte medicamente assistida, apesar da oposição da Igreja Católica.

Espera-se que Leão XIV reafirme a posição da Igreja contra o aborto e a eutanásia, ao defender a dignidade humana em todas as fases da vida. No domingo, 8, ele participará em Florida das celebrações da Virgem dos Trinta e Três, imagem religiosa associada à independência uruguaia do Império do Brasil, proclamada em 1825.

A visita tem despertado entusiasmo entre os uruguaios, com relatos de que os ingressos para uma vigília de oração no Estádio Centenário, em Montevidéu, se esgotaram em dois dias. O ex-dirigente da comissão pontifícia para a América Latina Guzmán Carriquiry avalia que a passagem do papa pode reavivar as raízes católicas do país.

Já Andrew Chesnut, especialista em catolicismo da Universidade Virginia Commonwealth, pondera que o entusiasmo não necessariamente se converterá em maior frequência às igrejas. "Se o objetivo mais amplo é tentar revitalizar o catolicismo na região mais católica do planeta, o Uruguai é praticamente uma causa perdida", afirmou.

O papa também visitará a Argentina e o Peru, onde atuou como missionário e bispo durante duas décadas. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado