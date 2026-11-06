Mulher é esfaqueada em festa de Halloween em SP: 'o sangue começou a espirrar'

Uma mulher esfaqueou outra no pescoço após um desentendimento na fila do banheiro durante uma festa de Halloween em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, na madrugada do último domingo, 1º.

A vítima, Tainá Polegato, relatou em um vídeo publicado nas redes sociais que estava na fila do banheiro de um bar quando Joyce Mara Rocumback Espírito Santo a acusou de furar a fila. Tainá disse que negou, mas que a mulher a empurrou e repetiu a acusação.

Segundo ela, a mulher afirmou que iria esfaqueá-la. "Como era Halloween, eu não levei em consideração", disse.

A defesa de Joyce Mara Rocumback Espírito Santo não foi localizada pelo Estadão. O espaço segue aberto.

Uma câmera de segurança do bar registrou o ocorrido. Tainá conversa com algumas pessoas, quando Joyce dá um tapa em seu braço. As duas trocam algumas palavras antes de Joyce pegar uma faca na bolsa, mostrar o objeto para Tainá e depois avançar contra o pescoço da vítima com a faca. As pessoas ao redor demoram alguns segundos para entender o que aconteceu e se desesperam ao ver o sangue no pescoço da jovem.

"Não houve uma discussão, não houve uma ameaça para eu me afastar, nada. Não teve um xingamento, nada. Simplesmente ela enfiou a faca no meu pescoço, como se eu fosse um boneco", relatou Tainá.

A vítima afirmou que demorou alguns segundos para entender o que tinha ocorrido, porque pensou que a faca fosse de mentira. "Eu demorei ainda 10 segundos para entender porque era Halloween, eu achei que era uma faca de mentira. Eu só me dei conta quando o sangue começou a espirra", disse. "Parecia um filme de terror".

Tainá relatou que sua primeira reação foi pedir para os amigos a levarem para um pronto-socorro. A jovem afirmou que, desde o ataque, tem dificuldade para mastigar e para respirar, devido ao local onde foi atingida. Ela ficou internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Alvorada, em Moema, na zona sul de São Paulo, até quinta-feira, 5, quando foi transferida para o quarto.

Segundo a vítima, houve uma lesão em um ramo da artéria carótida e, por isso, ela provavelmente terá que passar por uma cirurgia, já que ainda há um sangramento interno.

"Foi um atentado à minha vida", acrescentou.

Joyce é advogada e foi nomeada agente fiscal de obras e meio ambiente pela Prefeitura de Itapecerica da Serra em março do ano passado. Procurada, a administração municipal não respondeu à tentativa de contato do Estadão. O espaço segue aberto.

Questionada sobre a investigação, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) não retornou o contato do Estadão. O espaço segue aberto.