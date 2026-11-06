PM ganha R$ 10 mil após salvar empresário de tentativa de assalto

O empresário Júnior Dutra, conhecido como Júnior Bauru, deu R$ 10 mil para o policial militar que o salvou da tentativa de assalto ocorrida nesta quinta-feira (5) , na Lagoa, na Zona Sul do Rio. O agente, que estava de folga, atuava como segurança do dono da rede de restaurantes Bauru. O suspeito foi baleado.

"Queria agradecer, na frente de todos, pelo o que você fez pela minha vida e a do pastor, salvando a gente e dando a oportunidade de voltar a ver os nossos filhos. Ele [assaltante] poderia ter ceifado a nossa vida. Em forma de gratidão pela nossa amizade e pelo o que você fez, queria te abençoar com R$ 10 mil", disse a vítima em um vídeo publicado nas redes sociais.

Na tarde desta quinta-feira (5), Júnior e o pastor Gabriel Rosário estavam dentro de um carro de alto luxo, da marca Porsche e de cor vermelha, quando foram abordados por um motociclista, na Avenida Epitácio Pessoa. Em depoimento à imprensa na 15ª DP (Gávea), o empresário contou que o homem exigiu seu relógio e seu celular, o ameaçando de morte.

"Do nada, eu vejo uma porrada no vidro. Era um motoboy sozinho, com roupa aparentemente de motoboy, mandando eu entregar o relógio e o telefone, e batendo com o dedo no gatilho. Eu me desesperei. Pensei que, a qualquer momento, se ele batesse de novo, poderia acionar o gatilho e me dar um tiro na cabeça", relatou.

Júnior afirmou que tentou entregar os pertences, mas o assaltante apontou a arma para sua cabeça e repetiu que iria matá-lo. Foi nesse momento que o PM de folga, que trabalhava como segurança dele, interveio na ocorrência e atirou contra o ladrão.

O motociclista foi baleado, socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde, mas o empresário contou que o homem estaria entubado.

Na delegacia, as vítimas descobriram que o assaltante usava uma moto roubada com uma placa clonada de um veículo do Nordeste. Ele portava um revólver um revólver calibre 32, que foi apreendido.

De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi apresentada na 15ª DP (Gávea) e apreciada pela Central de Flagrantes Digital (CFD). Os policiais autuaram o criminoso em flagrante e encaminharam o caso para a Justiça.

"Um dos momentos mais difíceis da minha vida"

Em uma postagem nas redes sociais, Júnior Dutra classificou o caso como um dos momentos mais difíceis da sua vida. O empresário ressaltou que passou por um livramento.

"Em meio a esse cenário de guerra que o Rio de Janeiro está vivendo, passei por um dos momentos mais difíceis da minha vida. Fui vítima de uma tentativa de assalto e tentaram acabar com a minha vida. Por muito pouco, minha família poderia estar destruída agora. Em questão de segundos, poderiam ter acabado com a minha vida, com os meus sonhos e com toda uma história construída com muita luta. Deus me deu um grande livramento. Graças a Deus, estou bem e nenhum disparo me atingiu. Eu poderia não estar aqui para contar essa história. Obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade de viver!", escreveu.

O pastor Gabriel Rosário, que é sócio de Júnior, avaliou a situação como um "verdadeiro terror". Também nas redes sociais, ele revelou que um filme passou em sua cabeça, pensando na sua família.

"Tudo que conseguia pensar era na minha filha, no meu filho, na minha esposa e em toda a minha família. Por alguns segundos, cheguei a pensar que nunca mais teria a oportunidade de vê-los, de abraçá-los e de dizer o quanto os amo. Mas o Deus a quem eu sirvo é um Deus de livramentos! Eu louvo e glorifico o nome do Senhor, porque Ele me deu mais uma oportunidade de viver. Deus me guardou, Deus me deu escape e permitiu que eu voltasse para casa, para os braços daqueles que são o meu maior patrimônio nesta terra: a minha família! Hoje, eu entendo, ainda mais, que não existe riqueza maior do que sair de casa e ter a oportunidade de voltar para abraçar quem amamos. O inimigo tentou transformar este dia em uma tragédia, mas Deus permitiu que ele se tornasse mais um testemunho de livramento", publicou.