Militar da Marinha reage a assalto e mata criminoso em São Gonçalo

Um militar da Marinha reagiu a uma tentativa de assalto e matou um criminoso na Rua Benjamin Constant, no bairro de Neves, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, no fim da tarde desta quinta-feira (5). Logo depois, o comparsa, que também ficou ferido, foi preso ao dar entrada no Pronto-Socorro do município.

Segundo relato do militar, os dois homens estavam em uma motocicleta e anunciaram o assalto quando ele reduziu a velocidade de seu veículo. Na ocasião, o garupa teria sacado uma arma e apontado em sua direção. Nesse momento, o agente reagiu e atirou cerca de seis vezes na direção da dupla. Depois, policiais constataram que a arma usada pelos criminosos era falsa.

De acordo com a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí (DHNSG) foram acionados para investigar o caso. Um dos envolvidos foi identificado como Breno Soares Siqueira, de 24 anos. Ele morreu ainda no local.

O segundo, Daniel Alexandre dos Santos, também atingido pelos disparos, chegou a tentar fugir. Após diligências para rastrear seu paradeiro, os agentes o localizaram e o prenderam no hospital, no centro da cidade.

A reportagem não localizou a defesa dos citados. O espaço está aberto para eventuais manifestações.

Major do Exército é atacado por criminosos armados em Bangu

Um major do Exército Brasileiro foi baleado no abdômen durante um ataque realizado por criminosos na tarde da última quarta-feira (4), em Bangu, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a ocorrência, a vítima havia saído da academia de carro e seguia para casa quando entrou por engano na Rua Doutor Augusto Figueiredo, por volta das 16h45.

No local, ele avistou uma barricada e um criminoso armado próximo a ela. O militar chegou a ser abordado e questionado se era policial, mas negou e disse ser motorista de aplicativo. Em seguida, outros sete criminosos apareceram na rua. Ao tentar fugir do local com o carro, o major teve o veículo atingido por cerca de nove disparos. Um deles acertou a região do abdômen dele.

Mesmo ferido, ele conseguiu chegar ao Hospital Geral do Rio de Janeiro, onde recebeu atendimento médico. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.



O caso foi registrado inicialmente na 33ª DP (Realengo) e encaminhado à 34ª DP (Bangu), responsável pela continuidade das investigações. Diligências estão em andamento para identificar os autores do ataque e esclarecer as circunstâncias do crime. Até o momento, ninguém foi preso.