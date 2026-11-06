Lutador é preso após invadir apartamentos e agredir vizinhas

Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (6), um homem investigado por agredir duas vizinhas, uma delas idosa, de 65 anos, em um prédio na Avenida Maracanã, na Zona Norte do Rio. O suspeito, Lucas Portela Fontana Gomes, foi autuado pelos crimes de tentativa de feminicídio, ameaça, invasão de domicílio, lesão corporal e resistência.

A ação foi realizada por agentes da 18ª DP (Praça da Bandeira). Segundo a unidade, na quinta-feira (5), por volta das 1h10, policiais militares e guardas municipais foram acionados para comparecer ao imóvel, onde o suspeito, que também é morador do edifício, estaria invadindo apartamentos e agredindo vizinhos.



De acordo com a investigação, Lucas, que é lutador e tem porte físico avantajado, iniciou uma confusão dentro de seu apartamento, com gritos e agressões. A situação levou os vizinhos a acionarem as forças de segurança. Em seguida, o homem passou a invadir outros apartamentos, ameaçando matar os moradores do prédio.



A primeira vizinha a ter o apartamento invadido conseguiu fugir com a família pelas escadarias do edifício, após enfrentar momentos de violência.



Em seguida, Lucas entrou em outro imóvel, onde agrediu uma mulher de 65 anos. Ela permanece internada em um hospital.



Depois, o suspeito voltou ao corredor do próprio apartamento. Uma terceira vizinha, que saiu para socorrer a idosa após ouvir os gritos, encontrou o agressor assim que abriu a porta do elevador. Segundo a polícia, Lucas passou a agredi-la com socos, chutes e estrangulamentos durante vários minutos. A vítima sofreu diversas lesões pelo corpo, e o elevador ficou coberto de sangue.



Diante da gravidade do caso, agentes da 18ª DP realizaram diligências, ouviram vítimas e testemunhas e obtiveram imagens das câmeras de segurança que registraram as agressões.



Após reunir os elementos, o delegado responsável pelo caso solicitou a prisão temporária de Lucas, cumprida na manhã desta sexta-feira (6). Depois dos procedimentos na delegacia, ele foi transferido para o presídio de Benfica.

A reportagem não localizou a defesa de Lucas. O espaço está aberto para eventuais manifestações.

Familiares de jovem morta em Rio das Pedras pedem justiça

Uma menina querida, meiga e que transmitia alegria. É dessa forma que familiares descrevem Anabella Cardoso Silva, de 18 anos, apelidada de Bella, morta pelo próprio companheiro, Anderson Barbosa Alencar, no último domingo (1º), em Rio das Pedras, Zona Sudoeste do Rio. Segundo a família, a jovem estava começando a sua vida profissional e conseguia conquistar todos ao seu redor com sua personalidade.

"A Anabella era uma menina muito querida, jovem ainda. Por onde passava, transmitia alegria. Era brincalhona, fazia muitas brincadeiras com a gente, fazendo a gente rir. Ela vai deixar uma lembrança muito grande na nossa família. Espero que a gente consiga passar por esse momento complicado, que a gente guarde os momentos maravilhosos que vivemos perto da Bella", afirmou Michael Silva, tio de Anabelle, que cobrou ações enérgicas das autoridades.

As investigações seguem em andamento para esclarecer a dinâmica do crime, especialmente as circunstâncias do disparo e da ocultação das armas. Inicialmente, Anderson foi preso por tentativa de feminicídio e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Com a confirmação da morte da companheira, a tipificação do crime passa a ser feminicídio. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.