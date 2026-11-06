Priscilla Monroy desabafa após separação de Alberto Cowboy: 'Acreditei, compreendi e perdoei'

A separação de Alberto Cowboy e Priscilla Monroy, anunciada na quinta-feira, 5, foi comentada pela analista comportamental nas redes sociais. Em seu primeiro pronunciamento sobre o fim do relacionamento, que durou pouco mais de quatro anos, ela lamentou o encerramento da história e falou sobre as tentativas de manter a união.

Em um desabafo, Priscilla afirmou que não é simples colocar um ponto final em uma relação na qual investiu sentimentos e expectativas. Ela também destacou que o casal viveu momentos importantes ao longo da convivência.

"Não é fácil encerrar uma história na qual depositei tanto amor, sonhos e expectativas. Vivemos momentos especiais, construímos memórias e compartilhamos uma parte importante de nossas vidas", escreveu.

Em outro trecho da publicação, ela deu pistas sobre o desgaste da relação, mas evitou apresentar detalhes sobre os motivos da separação. Segundo ela, houve disposição para superar os problemas e recomeçar, mas a experiência também trouxe reflexões sobre os limites que devem ser respeitados em um relacionamento.

"Da minha parte, existiu muita vontade de fazer dar certo. Acreditei, compreendi, perdoei e recomecei quantas vezes achei necessário", afirmou.

Priscilla também ressaltou a importância de preservar os próprios valores e não deixar de lado as necessidades individuais em nome de uma relação.

"Amar alguém não significa abrir mão de si mesma, dos próprios valores ou daquilo que consideramos essencial dentro de uma relação", declarou.

Priscilla rebate comentário sobre independência financeira

Além do desabafo, a analista respondeu a um comentário de um internauta no X, antigo Twitter, que questionou quem teria se beneficiado com o fim do relacionamento. Na publicação, o usuário afirmou que ela precisaria trabalhar para pagar as próprias contas, enquanto Alberto estaria em uma boa fase profissional por causa da fama.

Priscilla rebateu a afirmação e ressaltou que sempre teve independência financeira. Ela também afirmou que precisou assumir sozinha as despesas durante o período em que o ex-marido participou do BBB 26.

"Não sei se você sabe, mas eu sempre trabalhei e paguei minhas próprias contas. Sou analista comportamental e, inclusive, durante a participação dele no BBB, fui eu quem precisou segurar as pontas sozinha. Nunca dependi financeiramente dele e não seria agora que isso aconteceria", respondeu.

Na sequência, pediu que o internauta buscasse informações antes de fazer afirmações sobre sua vida pessoal.

"Entendo que você tenha sua opinião, mas seria interessante conhecer os fatos antes de fazer afirmações sobre a vida de alguém", completou.

Priscilla fala sobre filha após separação

Apesar de comentar os sentimentos relacionados ao término, Priscilla disse que não pretende expor publicamente os detalhes da separação. Para ela, há aspectos da convivência que só podem ser compreendidos por quem participou da história.

Priscilla também mencionou a filha e afirmou que o encerramento do relacionamento exige atenção especial à menina. Além de lidar com os próprios sentimentos, ela destacou a responsabilidade de oferecer acolhimento e segurança à criança durante a mudança na rotina familiar.

Ao concluir o desabafo, ela reconheceu que nem sempre os sentimentos são suficientes para garantir a continuidade de uma relação.

"Nem sempre o amor é suficiente para que uma história tenha o final que imaginamos", finalizou.