'Stranger Things' ganhará prelúdio ambientado nos anos 1950; saiba mais

Quase um ano depois do final da série, a Netflix anunciou um novo derivado de Stranger Things produzido pelos irmãos Duffer. Com estreia marcada para 2028, Outros Mundos: Uma Aventura Stranger Things será ambientada nos anos 1950, com seus eventos precedendo tanto a produção original quanto a peça Stranger Things: The First Shadow, que se passa em 1959.

O anúncio foi feito como parte da celebração do Dia de Stranger Things, comemorado por fãs e pela Netflix em 6 de novembro, data em que Will (Noah Schnapp) desapareceu na primeira temporada da série original.

"Sonhamos com Outros Mundos: Uma Aventura Stranger Things por muitos anos e é animador ver que se tornou realidade", disseram os Duffer em comunicado publicado pelo site oficial da Netflix. "Será como Stranger Things, mas também será incrivelmente novo, com uma nova ambientação, novos heróis e vilões, e novos… Bom, não podemos dizer mais nada. Agora, vamos começar a escalar o elenco. Enquanto isso - fiquem de olho no céu, nerds!"

Além dos Duffer, a produção será coordenada por Kate Trefry, roteirista de longa data de Stranger Things e responsável por The First Shadow. Shawn Levy (Deadpool & Wolverine), que produziu e dirigiu a série original, também retorna para a franquia, desta vez no posto de produtor-executivo.

"Com Outros Mundos, os Duffer e Kate Trefry criam um novo grupo e uma nova aventura com o mesmo DNA da série original, enquanto exploram uma nova era, novos personagens, temas e mitologias", disse Levy, prometendo que o derivado será cheio de "espetáculo, ação e emoção".

Outros Mundos: Uma Aventura Stranger Things é o segundo derivado da série blockbuster da Netflix. Em 2026, a plataforma lançou Stranger Things: Histórias de 85, animação que segue os originais e se passa entre os eventos da segunda e da terceira temporadas.

Stranger Things e Histórias de 85 estão disponíveis na Netflix.