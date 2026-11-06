'Quem Ama Cuida': André encontra dinheiro desviado da joalheria; veja resumo de hoje

O afastamento de Ingrid da presidência da joalheria provoca a reação de Pilar no capítulo de Quem Ama Cuida desta sexta-feira, 6. A decisão é tomada por Tiago e Adriana, que concordam em retirar a designer de joias do cargo. Enquanto isso, Rafael e Ingrid procuram Brigitte para oferecer uma mesada à irmã.

Em outra frente, Tiago tenta melhorar sua relação com Adriana e pede ajuda a Nancy para conseguir se aproximar dela. Bia também toma uma iniciativa e procura Otoniel, demonstrando interesse em conhecer melhor o espiritismo.

A relação entre Fernando e Mau Mau também entra em pauta. Fernando conta ao amigo que Otoniel o procurou com a intenção de afastar os dois. Já Tom busca o apoio de Pilar após Elenice denunciá-lo por agressão.

A investigação sobre o dinheiro desviado da joalheria apresenta uma novidade quando André comunica a Adriana e Pedro que parte da quantia foi localizada em uma conta bancária em nome de Felipe. Pedro também procura César para informar que o pai do médico foi inocentado.