Enem: EBC terá cobertura especial com live pós-prova na Agência Brasil

Os veículos dapreparam uma cobertura especial para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, que tem seu primeiro dia marcado para este domingo (8) e o segundo para o domingo da próxima semana (15). A, a, a, a, oe amobilizam suas equipes para acompanhar a movimentação nos locais das provas, orientar os candidatos e apresentar os acontecimentos relacionados ao exame, que é uma das principais portas de acesso ao ensino superior no país.

Um dos destaques da cobertura será a live Resenha do Enem, realizada pela Agência Brasil em parceria com o telejornalismo, radiojornalismo e equipe digital da EBC nos dois domingos de provas, a partir das 19h30. Com apresentação dos jornalistas Daniel Ito e Camila Bairros, a transmissão contará com professores convidados para comentar as questões e a redação, e poderá ser acompanhada pelo YouTube da Agência Brasil e YouTube da TV Brasil, por emissoras da Rádio Nacional e pelo Instagram @radionacionalnoticias.

A programação especial da EBC também reúne reportagens, entradas ao vivo, boletins e conteúdo de serviço, com a participação de emissoras parceiras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) em diferentes regiões do país.

“A universidade precisa ser um horizonte possível para todos os jovens brasileiros, independentemente de onde nasceram ou das oportunidades que tiveram. O Enem faz parte desse caminho, e a comunicação pública também tem uma responsabilidade nessa construção. Nossa cobertura não se resume a divulgar gabaritos ou comentar questões. Queremos oferecer informação de qualidade, contextualizar, esclarecer dúvidas e ajudar estudantes e famílias a atravessar esse momento. É para isso que existe o jornalismo público: para estar a serviço das pessoas e contribuir para uma sociedade com mais direitos e oportunidades”, afirma a diretora de Jornalismo da EBC, Myrian Pereira.

TV Brasil

Na TV Brasil, haverá entradas ao vivo ao longo da programação nos dois domingos do Enem. As equipes acompanharão a chegada dos candidatos, a dinâmica nos locais de prova e o fechamento dos portões, prestando orientações aos estudantes e às famílias. A emissora também apresentará um balanço da aplicação, com destaques das disciplinas e entrevistas com candidatos e professores. A cobertura reunirá profissionais de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, além de emissoras parceiras da RNCP.

Nesta semana, os telejornais Repórter Brasil Tarde e Repórter Brasil vêm apresentando matérias sobre a preparação dos estudantes, as possibilidades de ingresso no ensino superior por meio da nota do Enem e os critérios de correção, incluindo o funcionamento da Teoria de Resposta ao Item (TRI).

O jornalismo da TV Brasil também acompanhará as coletivas de imprensa do Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), com dados oficiais sobre a realização das provas, número de participantes, eventuais ocorrências e cronograma de divulgação dos gabaritos e resultados.

Agência Brasil

A Agência Brasil acompanha anualmente as principais etapas do Enem, uma pauta tradicional de destaque em seu noticiário. O trabalho prioriza a prestação de serviço, a precisão dos dados e a divulgação de acontecimentos relevantes para os estudantes. Como veículo público de notícias, a Agência Brasil oferece gratuitamente seus conteúdos jornalísticos, que podem ser reproduzidos por outros meios de comunicação mediante crédito à fonte. Essa distribuição permite que as notícias sobre o exame alcancem públicos em diferentes localidades.

Às vésperas das provas, a produção foi reforçada com reportagens, orientações aos candidatos e atualizações sobre os preparativos. Todo o material está reunido na página especial da Agência Brasil.

Nos dois domingos, além da cobertura factual, a Agência Brasil vai transmitir a live Resenha do Enem, com a participação de professores para comentar as questões e a redação. A transmissão ao vivo, a partir das 19h30, acontece nos canais do YouTube da Agência Brasil e YouTube da TV Brasil. A apresentação será dos jornalistas Daniel Ito e Camila Bairros e realizada em parceria com o telejornalismo, radiojornalismo e a equipe da Superintendência de Comunicação Digital e Mídias Sociais (Sudim).

Radiojornalismo, Rádio Nacional e Radioagência Nacional

O Radiojornalismo da EBC também preparou uma programação dedicada ao tema. Uma série de 15 reportagens, veiculadas pela Rádio Nacional e distribuídas pela Radioagência Nacional, reúne informações e orientações para os estudantes que vão participar do exame. As matérias estão sendo apresentadas desde outubro até esta sexta-feira (6), com continuidade prevista para a semana seguinte, entre os dois dias de aplicação das provas.

No domingo (8), a Rádio Nacional terá boletins especiais dedicados ao Enem com edições do Nacional Notícias à 10h, 12h, 13h, 14h e 15h. O material ficará disponível na página da Radioagência Nacional.

Em integração com a Agência Brasil, a live Resenha do Enem também será transmitida ao vivo pelas ondas da Rádio Nacional da Amazônia (11.780 kHz e 6.180 kHz OC), Rádio Nacional de Brasília AM 980 kHz e Rádio Nacional do Alto Solimões FM 96,1 MHz. O público ainda acompanha a transmissão por meio do perfil do Instagram @radionacionalnoticias.

Rede Gov

O Canal Educação, o Canal Gov e a Rádio Gov integram a cobertura do Enem 2026. Neste domingo (8), os veículos vão transmitir ao vivo a entrevista coletiva do MEC e Inep, prevista para as 19h. A coletiva apresentará dados oficiais sobre o primeiro dia do exame.