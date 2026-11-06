Sabrina Sato e Nicolas Prattes mostram rosto do filho em ultrassom 8D

A apresentadora Sabrina Sato e o ator Nicolas Prattes dividiram com os seguidores uma imagem do filho que estão esperando. No oitavo mês de gestação, Sabrina realizou um ultrassom 8D, exame que permite visualizar detalhes do rosto do bebê ainda na barriga, e mostrou o resultado nas redes sociais.

Ao compartilhar o registro, a apresentadora escreveu: "A vida ultimamente". Nicolas também publicou a imagem e se declarou ao filho, que será o primeiro do casal.

"E de repente nosso amor virou uma pessoa! E então, Deus disse: 'Está aqui. Esse… é o de vocês'", escreveu o ator.

O menino será o segundo filho de Sabrina, que já é mãe de Zoe, de sete anos, fruto do antigo relacionamento com o ator Duda Nagle.

Sabrina Sato revela nomes cogitados para o bebê

Apesar de a chegada do menino estar próxima, o casal ainda não escolheu como ele será chamado. Em entrevista ao TV Fama, Sabrina contou que ela e Nicolas já consideraram diferentes possibilidades, mas pretendem anunciar a decisão apenas quando tiverem certeza.

"A gente tem que escolher. Assim que a gente souber e tiver certeza, a gente vai anunciar", afirmou.

A apresentadora também revelou algumas das opções discutidas pelos dois e explicou que tem preferência por nomes antigos e compridos.

"Eu gosto de nomes antigos, eu gosto de nomes grandes. A gente já pensou em Gregório, Frederico. A gente já pensou em nome raro, a gente já pensou em Isaac, a gente já pensou em Zorro", contou.