Lula: TFFF já soma US$ 7,8 bi; vou à Turquia para tentar convencer países que invistam no fundo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira, 6, que o Brasil vai buscar convencer a entrada de novos países no Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês). O esforço será feito na próxima Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. A 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP) será realizada em Antália, na Turquia, entre os dias 9 e 20 de novembro de 2026.

O TFFF atingiu a marca de US$ 7,8 bilhões em compromissos públicos anunciados. O resultado ocorreu após o governo dos Países Baixos (Holanda) anunciar um aporte de até US$ 500 milhões para a iniciativa. O anúncio neerlandês ocorre um mês após o Reino Unido anunciar a intenção de investir aproximadamente US$ 540 milhões no fundo.

Há investimentos anunciados por Alemanha (€ 1 bilhão), Brasil (US$ 1 bilhão), França (€ 500 milhões), Indonésia (US$ 1 bilhão), Luxemburgo (€ 50 milhões, além de uma contribuição anual de longo prazo) e Noruega (US$ 3 bilhões), além de US$ 10 milhões da Minderoo Foundation e US$ 5 milhões anunciados por The Nature Conservancy (TNC).

Lula falou na reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). O presidente também apontou que a possibilidade de diminuição da dependência de combustível fóssil poderá ser mais rápida, com os instrumentos hoje disponíveis e a diversificação da matriz energética. "Vai levar tempo para o fim do uso humano de combustíveis fósseis, mas será daqui a alguns dias", disse.

Ele também argumentou que preservar o meio ambiente não significa "criar problema para a agricultura". No tema de novas tecnologias para a redução das emissões de gases poluentes, Lula falou sobre carros elétricos. O presidente disse que o Brasil conseguiu apresentar uma "alternativa melhor", com o carro híbrido.