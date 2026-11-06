Mapa do Caminho sobre combustíveis fósseis poderá ser levado para a COP32, diz Capobianco

O ministro do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, disse que o governo brasileiro pretende levar à COP32, que será realizada em 2027, uma versão final e estabelecida do que tem sido chamado de "Mapa do Caminho" da transição energética, para o fim do uso de combustíveis fósseis.

Ele participou de entrevista coletiva no Ministério de Minas e Energia, após reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou da reunião, mas foi embora antes das falas dos ministros.

Capobianco ressaltou a aprovação pelo CNPE das diretrizes do "Mapa do Caminho". Segundo ele, "a decisão de aprovar as diretrizes, o cronograma e o processo é para que o Brasil elabore seu mapa do caminho para construir um processo adequado, justo e economicamente viável do afastamento do uso de combustíveis fósseis".

"Esse foi um desafio colocado pelo presidente Lula na COP30. Vamos levar à COP31 esse processo organizado com diretrizes e previsões para que a gente possa elaborar o mapa e levar para a COP32 esse mapa já estabelecido", afirmou.