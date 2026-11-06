Lutador de jiu-jítsu é preso em flagrante após agredir duas vizinhas na Tijuca, no Rio

Um lutador de jiu-jítsu identificado como Lucas Portela Fontana Gomes foi preso em flagrante na madrugada de quinta-feira, 5, em um condomínio na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, após espancar duas mulheres. A Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva, e o suspeito responderá por tentativa de feminicídio. A defesa de Portela não foi localizada.

De acordo com a Polícia Civil, o homem invadiu o apartamento de uma moradora no terceiro andar e a agrediu. Os filhos da vítima conseguiram escapar do imóvel e correram para a portaria para pedir socorro.

Outra moradora, também idosa, subiu ao andar para verificar o que estava acontecendo, encontrou o lutador no elevador e foi agredida. Câmeras de segurança do edifício registraram o momento em que o homem aplicou um golpe de estrangulamento e desferiu diversos socos contra o rosto e a cabeça da vítima, que deixou o local sangrando.

A segunda vítima conseguiu sair do prédio e buscou abrigo em um posto de combustíveis nas proximidades. Ela foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar.

Policiais militares do 6º BPM (Tijuca) e agentes da Guarda Municipal foram acionados para atender a ocorrência. De acordo com o boletim de ocorrência, o lutador resistiu e tentou tomar a arma de fogo de um dos policiais.

Para contê-lo, os agentes dispararam contra as pernas do suspeito. Mesmo ferido, ele ainda tentou fugir pelas escadas do prédio, sendo imobilizado com o uso de uma arma de choque. O caso está sob investigação da 18ª DP (Praça da Bandeira).