Felca explica anotação 'chorar aqui' após ser criticado e diz: 'Quem dera fosse falso'

Criticado por internautas por incluir direções como "chorar aqui" e "chore desesperadamente e levante a foto" no roteiro de vídeo sobre seu diagnóstico de fobia social, Felca foi às redes sociais para explicar as anotações. Em seu Instagram, o influenciador compartilhou as gravações sem corte para a publicação, revelando que as direções foram criadas entre tomadas para evitar "erros de continuidade".

"Nessa parte aqui, eu estava chorando, daí eu finalizo a gravação", disse Felca, enquanto mostrava a tomada original do trecho, cuja continuação seria gravada dois dias depois. "Eu escrevi o lembrete pra mim, cara, 'chorar aqui', porque na última [gravação, eu] tava chorando."

"Só que eu não consegui chorar porque, irmão, eu não sou Al Pacino [para] chorar a hora que eu quiser. E daí, [a direção] seguiu no roteiro.(...) [No vídeo final,] eu nem choro na parte que tá escrito 'chorar aqui.'"

Felca ainda disse que não pretendia comentar as anotações após elas serem notadas pelo público. "São anotações que eu escrevo pra mim, pra ir lembrando na hora", seguiu, ressaltando que o roteiro também conta com direções para sorrir ou se manter sério para não causar estranheza no espectador após a edição. "Só que aí teve eu de continuidade mesmo e dane-se."

Sobre o momento "chore desesperadamente e levante a foto", também criticado por internautas, ele explicou que a anotação não passou de uma ideia para thumbnail (imagem de capa) do vídeo. "Não foi pro vídeo, né? Essa era uma anotação para fazer a Thumb. 'Quando você estiver chorando, levante a foto e queima ela.'"

"Sinceramente, quem dera fosse falso, cara. Quem dera fosse falso tudo isso daí", desabafou ele ao final do vídeo. "O que eu mais queria na minha vida era que fosse tudo falso. Porque, cara, hoje eu tomo uma hóstia de remédio todo dia. Cinco centímetros de remédio para poder sair de casa."