Corpo enrolado em cobertor é achado dentro de porta-malas de carro em SP

O corpo de um homem foi encontrado nessa quinta-feira, 5, dentro do porta-malas de um carro, na Estrada Jorge Cremm, em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, a vítima estava envolta em um cobertor.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) informou que a perícia do Instituto de Criminalística foi acionada para analisar o local.

Corpos encontrados na Grande SP

Desde o início de setembro, foram registrados ao menos 17 casos de corpos encontrados com sinais de violência na capital e na região metropolitana, segundo a SSP.

Ainda de acordo com a pasta, as ocorrências eram investigadas individualmente. Até o dia 23 de outubro, dez autores de quatro dos 17 assassinatos foram identificados.

O Estadão perguntou se o caso dessa quinta-feira, 5, teria alguma relação com os anteriores e, até o fechamento desta reportagem, não teve retorno.

Na capital, foram registrados 14 casos, que estão sob responsabilidade do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). Outros três ocorreram em Itapecerica da Serra, Diadema e São Bernardo do Campo e são apurados pelas delegacias locais.

"Até o momento, não há elementos que indiquem ligação entre as ocorrências ou uma mesma autoria. Os casos apresentam dinâmicas e circunstâncias distintas, e o uso de sacos plásticos ou tecidos em alguns deles, isoladamente, não permite estabelecer relação entre os fatos", afirmou a pasta ao Estadão anteriormente.

As prisões de oito adultos e a apreensão de dois adolescentes envolvidos nos homicídios foi solicitado à Justiça. A pasta não informou quais são os casos e a motivação dos crimes.(Colaborou Geovanna Hora)