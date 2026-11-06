'John Wick' ganhará prelúdio animado com retorno de Keanu Reeves

O retorno de Keanu Reeves ao papel de John Wick está confirmado. O ator, que viveu o assassino profissional em quatro filmes ao longo de 10 anos, agora dublará o personagem em uma animação que servirá como prelúdio aos eventos do primeiro filme.

A trama girará em torno da chamada "tarefa impossível" dada a Wick pela Alta Cúpula para que ele pudesse deixar a vida de matador de lado para se casar com Helen (Bridget Moynahan). Na missão em questão, o mercenário precisou eliminar diversos concorrentes em apenas uma noite, tendo contado com a ajuda de Santino D'Antonio (Riccardo Scamarcio).

A história da "tarefa impossível" foi referenciada várias vezes ao longo dos quatro filmes da franquia John Wick e, como disse Adam Fogelson, líder da divisão de longa-metragens da Lionsgate, em 2025, "não há nada que os fãs queiram ver mais" do que a noite fatídica.

A direção da animação ficará a cargo de Shannon Tindle, conhecido por Ultraman: A Ascensão, Coraline e o Mundo Secreto e Megamente. O roteiro é assinado por Kaz e Ryan Firpo, de Eternos.

Ao todo, John Wick já teve cinco filmes, incluindo o derivado Do Universo de John Wick: Ballerina, que somaram mais de 1 bilhão de dólares nas bilheterias mundiais. O novo longa ainda não tem data para chegar aos cinemas.

Streaming

Os primeiros três filmes de John Wick estão disponíveis para streaming na Netflix e no Globoplay, enquanto o quarto, John Wick: Baba Yaga, pode ser conferido na plataforma da Globo. Do Universo de John Wick: Ballerina e The Continental, série focada no emblemático hotel para mercenários, estão disponíveis no Prime Video.