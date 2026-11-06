Mulher é presa suspeita de matar os filhos de 1 e 5 anos no Paraná

A Polícia Militar do Paraná prendeu Franciele Gawleta, mãe das crianças, de 1 e 5 anos, encontradas mortas em um carro abandonado em uma ponte entre Bandeirantes e Itambaracá, no Paraná. Ela é suspeita de ter cometido os assassinatos.

O delegado Denner Roque, da Polícia Civil (PC-PR), afirmou à RPC, que Franciele teria confessado o crime aos policiais militares que atenderam a ocorrência. A defesa da mulher diz que a polícia se baseia em um vídeo extraoficial que não está anexado ao processo.

Segundo a advogada Nadia Guaita Calixto Alves, Franciele ficou em silêncio em depoimento à Polícia Civil.

De acordo com Roque, uma das linhas de investigação é uma disputa judicial entre os pais pela guarda das crianças. O caso tramita sob segredo de Justiça.

A defesa de Franciele diz que "os acontecimentos estão sendo apurados no devido processo legal, oportunidade em que todas as alegações serão devidamente contraditadas e comprovadas".

Leia a nota na íntegra:

"A assessoria jurídica da acusada, FRANCIELE GAWLETA, vem, diante dos noticiários veiculados pela imprensa, esclarecer que os acontecimentos estão sendo apurados no devido processo legal, oportunidade em que todas as alegações serão devidamente contraditadas e comprovadas, com base na verdade real e nos elementos constantes dos autos.

A Sra. Franciele tem total confiança nas instituições e no Poder Judiciário, bem como presta seu compromisso com a cooperação integral face às autoridades competentes.

Salientamos que precipitadas conclusões emitidos neste momento revelam-se prematuras, especulativas, temerárias e prejudiciais aos direitos fundamentais da personalidade e à garantia constitucional da presunção de inocência.

Por fim, a defesa permanece à disposição da imprensa séria para prestar os esclarecimentos que forem cabíveis, dentro dos limites éticos da advocacia e do sigilo processual".