COP31: UE buscará parcerias internacionais para cumprir Acordo de Paris

A União Europeia informou que deve buscar, durante a COP31, criar outras parcerias internacionais para acelerar a ação climática global e avançar no cumprimento das metas do Acordo de Paris. Entre as prioridades do bloco estão a ampliação das ações de redução das emissões de gases de efeito estufa, a adaptação às mudanças climáticas, a cooperação internacional e a transição para uma economia de baixo carbono, com o objetivo de alcançar a neutralidade climática até meados ainda desse século.

A UE também pretende dar continuidade à campanha Electrify Now, que incentiva o uso de energias limpas e a eletrificação, além de promover a precificação do carbono como instrumento para reduzir emissões e atrair investimentos. Outra frente de atuação será o avanço da industrialização verde por meio de parcerias internacionais.

O bloco também tenta fortalecer a capacidade dos países de enfrentar os riscos climáticos, principalmente nas regiões mais vulneráveis. Em 2025, a UE e seus Estados-Membros disponibilizaram 32,3 bilhões de euros em recursos públicos e mobilizaram outros 9,3 bilhões de euros em investimentos privados para apoiar países na redução das emissões e na adaptação aos impactos das mudanças climáticas.

Na COP31, a UE pretende ampliar a participação internacional no financiamento climático, com atenção especial aos países menos desenvolvidos e aos pequenos Estados insulares, mais vulneráveis aos impactos climáticos. O bloco também defenderá que as decisões sejam fundamentadas em evidências científicas e que a transição energética ocorra de forma justa e inclusiva.