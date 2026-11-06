Morre Sebastián Lelio, diretor do vencedor do Oscar 'Uma Mulher Fantástica', aos 52 anos

Diretor de Uma Mulher Fantástica, vencedor do Oscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira em 2018, Sebastián Lelio foi encontrado morto em sua casa em Santiago, no Chile, aos 52 anos. De acordo com a mídia local, o cineasta morreu em decorrência de um antigo problema de saúde.

Amalia Kassai, atriz e companheira de vida de Lelio, confirmou a morte em uma postagem no Instagram. "Estamos passando por um período de profunda tristeza, e sua memória permanecerá conosco para sempre", escreveu ela, em espanhol.

"[Lelio] foi uma pessoa maravilhosa que contribuiu para a cultura chilena ao longo de momentos determinantes de sua história. Como família, pedimos que respeitem nossa privacidade e tenham consideração neste momento difícil."

Um dos mais condecorados cineastas contemporâneos do Chile, Lelio dirigiu alguns dos filmes de maior sucesso internacional do país ao longo de sua carreira. Além de Uma Mulher Fantástica, o diretor também comandou Gloria (2013), Desobediência (2017), Navidad (2009) e O Milagre (2023).

O lançamento mais recente foi A Onda, de 2025, que seguia uma estudante universitária que se torna a líder do movimento feminista em sua faculdade. Antes de sua morte, Lelio tinha dois projetos confirmados: Poeta Chileno e Voyagers. O destino dos trabalhos ainda não foi revelado.