Medicina ficou um pouco mercantilizada, diz presidente durante sanção do Enamed

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira, 6, que "a medicina ficou um pouco mercantilizada" e que médicos "não se formavam para tratar do povo, mas para ganhar dinheiro". Também criticou a visão de quem acredita que investimentos em saúde para a população mais pobre são gastos desnecessários.

"A medicina ficou um pouco mercantilizada. As pessoas não se formavam para tratar do povo, mas para ganhar dinheiro. Esse lado humanista e da qualidade é necessário. A gente muitas vezes é tratado como se fosse gasto. Quando compra 880 vans para fazer ambulatório odontológico com máquinas para escanear as bocas das pessoas, muita gente acha que estamos gastando, porque pobre não precisa disso", disse o presidente.

O presidente também defendeu políticas públicas por parte do Estado para garantir mais igualdade e conforto aos mais pobres. Disse que "através de políticas públicas corretas, mesmo que demoradas, vamos consertar o País".

Lula fez um breve discurso na cerimônia em que sancionou a lei que cria o Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica). Disse que sua história de vida, de uma infância pobre à ascensão social como torneiro mecânico, sindicalista e depois presidente da República, permite que ele tenha uma visão de como todas as classes vivem. "Eu conheço o mundo em que o pobre vive, a classe média vive e o rico vive", afirmou.