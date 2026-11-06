Presidente de Câmara de Fervedouro é preso por suspeita de participação em homicídio

Presidente da Câmara Municipal de Fervedouro, município da Zona da Mata de Minas Gerais, foi preso nesta quinta-feira, 5. Júnior do Madeira (PP) é considerado suspeito de envolvimento com a morte de um homem no domingo, 1º de novembro.

O Estadão tentou contato com Júnior do Madeira e com a Câmara de Fervedouro, mas não obteve retorno. Espaço segue aberto.

A vítima é um jovem que foi baleada em um estabelecimento do município. O homem chegou a ser socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Ele teria dado detalhes sobre seu agressor à polícia antes de vir a óbito.

Júnior do Madeira foi eleito pela primeira vez em 2020. Hoje, está em seu segundo mandato como vereador.