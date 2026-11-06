Pai de Gabriel Monteiro repassa verba a ONG sob investigação

O deputado federal Roberto Monteiro (PL), pai do ex-vereador e influenciador Gabriel Monteiro , destinou R$ 4,9 milhões em emendas parlamentares ao Instituto Brasileiro Braço Forte (Ibraf). A ONG é presidida por um empresário que já foi investigado por suspeita de ligação com Marcinho VP , uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV).

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Conforme dados do Portal da Transparência, da Controladoria-Geral da União (CGU), o instituto recebeu dois repasses milionários em 2025. O primeiro, de R$ 1,2 milhão, foi registrado em 24 de julho. O segundo, de R$ 1,25 milhão, ocorreu no dia seguinte. Já em 2026, a ONG foi contemplada com outros dois repasses, nos mesmos valores: R$ 1,25 milhão, em 9 de fevereiro, e R$ 1,2 milhão, em 9 de abril.



Em seu site oficial, o Instituto Brasileiro Braço Forte se apresenta como uma organização dedicada à promoção do desenvolvimento social, educacional, cultural, ambiental e da saúde em todo o território nacional. No entanto, nas redes sociais, a ONG não informa os locais onde as aulas estariam sendo realizadas nem disponibiliza um canal para inscrições.

O perfil também não apresenta atualizações frequentes sobre as atividades desenvolvidas com os recursos recebidos por meio de emendas do deputado federal Roberto Monteiro. Até o momento, a página reúne 29 publicações e apenas dois seguidores.



De acordo com a descrição dos repasses, os recursos seriam destinados à realização de projetos de aulas de futebol e lutas para crianças e adolescentes.

Presidente da ONG foi investigado

O presidente do Ibraf, Henrique Hernan Mateus Oliveira, conhecido como Samurai, foi apontado pela Polícia Civil do Rio como uma espécie de "secretário" de Márcia Gama dos Santos, mulher de Marcinho VP. Ele foi investigado sob suspeita de atuar como "laranja" para o Comando Vermelho (CV). Em 2020, após um longo processo judicial, Henrique e outros réus foram absolvidos pela Justiça do Rio.

Quem é o deputado Roberto Monteiro

Conhecido como Roberto Monteiro Pai, em referência ao filho Gabriel Monteiro, o deputado federal do PL foi eleito em 2022 para seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados, com 94.221 votos. Nas eleições deste ano, não conseguiu a reeleição direta e ficou como suplente, após receber 38.036 votos.

Nas redes sociais, Roberto segue uma linha semelhante à do filho e costuma publicar vídeos com conteúdo de fiscalização.



Gabriel Monteiro, por sua vez, é ex-policial militar e foi investigado por suspeita de cometer os crimes de violação sexual mediante fraude e assédio sexual contra ex-assessores. Ele está inelegível desde a cassação de seu mandato de vereador, em 2022.



A reportagem tenta contato com o deputado federal Roberto Monteiro, com o presidente do Instituto Brasileiro Braço Forte (Ibraf), Henrique Hernan Mateus Oliveira, e com a própria ONG para esclarecer a destinação dos recursos e obter um posicionamento sobre os questionamentos apresentados. Até o momento, não houve retorno. O espaço está aberto para manifestação.