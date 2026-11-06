Tony Bellotto se afasta de show por recomendação médica, diz comunicado

O guitarrista Tony Bellotto, do Titãs, não poderá participar do show que o grupo fará neste sábado, 7, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. De acordo com um comunicado divulgado pelo perfil oficial do músico, trata-se de uma "recomendação médica".

Bellotto, de 66 anos, foi diagnosticado com câncer de pâncreas em março de 2025. Passou por cirurgia e quimioterapia. Nesta sexta-feira, 6, ele participaria do XXVII Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica, organizado pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), no Rio de Janeiro, mas não compareceu. A assessoria do músico não informou o motivo da ausência.

O show do Titãs, apesar da ausência de Bellotto, está confirmado. Estarão no palco Sérgio Britto e Branco Mello, da formação original da banda, e os músicos de apoio Beto Lee, Mario Fabre e Alexandre de Orio.

Leia a íntegra do comunicado:

"Por recomendação médica, Tony Bellotto não poderá participar do show do próximo sábado, 7 de novembro, em São José dos Campos (SP).

A apresentação está mantida em respeito ao nosso público e contará com Sérgio Britto, Branco Mello, Beto Lee, Mario Fabre e Alexandre de Orio.

Agradecemos a compreensão de todos e desejamos uma breve recuperação ao Tony, que logo estará de volta para os próximos shows."