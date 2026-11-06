Lula apresentará avanços ambientais na COP31, na Turquia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva levará na próxima semana à cidade de Antália, na Turquia,. O país euroasiático sediará a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP31), de 9 a 20 de novembro.

Lula participará da Cúpula de Líderes, segmento da COP que reúne os chefes de Estado dos países participantes, nos dias 11 e 12.

Está previsto que o presidente brasileiro discurse duas vezes. A primeira fala, durante a cerimônia de abertura, será reservada a poucos chefes de Estado.

Além da mesa de abertura, no dia 11 de novembro, ao meio-dia, Lula também deve falar na parte da conferência aberta a todos os países participantes. Esse segundo discurso será mais curto, de cerca de três minutos de duração, e deverá ocorrer por volta das 17h.



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Para integrantes do Itamaraty, esse é um sinal do prestígio do Brasil na agenda ambiental. Além de ter sediado a última COP, em Belém, o Brasil tem números positivos a apresentar. E esse deverá ser o tom do primeiro discurso de Lula em Antália.

Entre os dois discursos, Lula deve participar de um encontro do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), com Noruega, Reino Unido e Holanda, que irá oficializar o aporte de US$ 500 milhões para o TFFF.

Números positivos

A redução do desmatamento na Amazônia e no Cerrado e a economia de R$ 1,16 trilhão obtida com a preservação ambiental devem ser mencionadas pelo presidente.

Além disso, a matriz energética brasileira chegou a 49,5% de fontes renováveis em 2025, segundo dados do Balanço Energético Nacional (BEN). A média global é de 14,5%.

Já em relação à matriz elétrica, que inclui apenas a geração de energia elétrica, o Brasil supera os 80% de fontes renováveis, com destaque para usinas hidrelétricas, com 51,2%.

Lula também deverá apresentar a redução de 9% na emissão líquida de CO₂ e dados sobre os esforços do Brasil para cumprir as metas da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC na sigla em inglês).

A NDC do país prevê a redução de emissões de gases do efeito estufa de 59% até 67%, em 2035.

Encontros bilaterais

Segundo o Itamaraty, mais de 15 líderes de outros países solicitaram uma agenda bilateral com o presidente Lula. A confirmação desses encontros, no entanto, dependerá da agenda de compromissos na COP31. Cada pedido está sendo analisado pela equipe do presidente.

A tendência é que esses encontros, caso ocorram, sejam agendados para a manhã de quinta-feira (12), no horário da Turquia. Um dos encontros prováveis é com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anfitrião da conferência deste ano.

Lula deve sair de Brasília, em direção à Turquia, na manhã da segunda-feira (9) e chegará a Antália na madrugada do dia 10.

Após a participação na COP31 e em eventuais encontros bilaterais, Lula deixará o país euroasiático com destino às Filipinas, para participar da reunião da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).