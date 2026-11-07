Policial civil baleado

A primeira fase da operação foi realizada em 27 de agosto, quando policiais civis cumpriram 37 mandados de busca e apreensão e prenderam um homem apontado como um dos principais membros do esquema. Na ação, também realizada na comunidade Jardim Novo, um policial civil foi baleado e ficou gravemente ferido.

Os investigadores analisaram mais de 19 mil mensagens e mais de 2 mil áudios, identificando referências a negociações de fuzis AK-47, armamentos de calibre .50 e pistolas de uso restrito. Além disso, os agentes encontraram registros de suspeitos portando armamento pesado.