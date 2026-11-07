Criminosos anunciavam veículos clonados nas redes sociais

Com a análise do esquema de comercialização de veículos clonados, a apuração revelou que existe uma estrutura criminosa, com divisão de tarefas, suporte financeiro e conexões com o tráfico de armas.

De acordo com a especializada, o grupo atuava em diferentes etapas. Além de receber e revender veículos roubados, os investigados pesquisavam automóveis regulares e utilizavam seus dados identificadores para adulterar os carros. Posteriormente, os automóveis eram anunciados nas redes sociais com aparência de legalidade, atraindo compradores.

As investigações também apontaram indícios de que os integrantes da quadrilha recebiam encomendas de modelos específicos de veículos. Segundo a Polícia Civil, o fato pode indicar uma ligação direta entre a demanda do mercado clandestino e a prática de roubos de automóveis na região.