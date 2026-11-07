Aliança entre facções

A comunidade Jardim Novo é controlada pela facção Amigos dos Amigos (ADA), mas apurações policiais já revelaram que existe uma aliança da organização criminosa com o Comando Vermelho (CV).

Em abril, as polícias Civil e Militar realizaram a Operação Pseudo Cacique, que também mirou a atuação da ADA no Jardim Novo, comunidade de Realengo. Seis pessoas, alvos de mandados de prisão, foram detidas. Na ação, equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) ainda localizaram e apreenderam uma plantação de maconha.