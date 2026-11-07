Agressor levou tiro na perna

Enquanto aconteciam as agressões, policiais militares do 6º BPM (Tijuca) e agentes da Guarda Municipal foram acionados por moradores do condomínio. Ainda de acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, Lucas entrou em luta corporal com um dos policiais e acabou atingido por um tiro na perna.

Ele também foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Souza Aguiar. Em seguida, após os procedimentos na delegacia, ele foi transferido para o presídio de Benfica. Ontem, o acusado passou por audiência de custódia, e teve a prisão mantida pela Justiça.

A reportagem não localizou a defesa de Lucas até o fechamento desta edição. O espaço está aberto para manifestações.