Teto de loja de roupas desaba no Brás, em São Paulo

O teto de uma loja de roupas desabou no Brás, na capital paulista, na noite desta sexta-feira (6). O estabelecimento fica na Rua Maria Joaquina, número 192. Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil de São Paulo atuam no atendimento da ocorrência.

Ao todo, 17 viaturas e 51 bombeiros foram mobilizados para a operação, que está em andamento.

Informações preliminares do Corpo de Bombeiros indicam que cerca de 20 pessoas estão retidas em um cômodo cuja laje não foi atingida pelo desabamento.

A princípio, segundo a corporação, elas não apresentam ferimentos. Há possibilidade de outras vítimas sob os escombros. Até o momento, não há informações sobre mortes.