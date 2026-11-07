Lutador de jiu-jitsu é preso por tentativa de feminicídio no Rio

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), obteve, nesta sexta-feira (6), a prisão temporária de Lucas Portela Fontana Gomes, 32 anos, lutador de jiu-jitsu, por tentativa de feminicídio contra uma vizinha em um prédio no Maracanã, zona norte do Rio, onde os dois moravam. De acordo com as investigações, o crime ocorreu na madrugada de quinta-feira (5), quando Lucas invadiu o apartamento da vizinha e fez ameaças de morte contra os moradores, que conseguiram descer até a portaria para pedir ajuda.

Ao ouvir os gritos de socorro, uma outra vizinha foi até o apartamento e encontrou Lucas no elevador. O homem passou a agredi-la violentamente, aplicando um golpe conhecido como mata-leão, que pode levar à morte. A vítima recebeu vários socos, cotoveladas e chutes, e mesmo gravemente ferida, conseguiu fugir e receber socorro do Corpo de Bombeiros e, em seguida, encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar. O elevador ficou com muito sangue da vítima.

Em seguida, Lucas Portela totalmente transtornado, entrou no apartamento de uma mulher, de 65 anos, e começou a agredi-la, sem motivo aparente. A mulher foi levada com traumatismo craniano para o hospital.

Policiais militares do Batalhão da PM Tijuca e agentes da Guarda Municipal foram chamados e, segundo o registro do caso, Lucas reagiu à abordagem, tentou pegar a arma de um policial e foi atingido por m tiro em uma das pernas.

O MPRJ ressaltou a necessidade da prisão temporária apontando riscos à investigação e à segurança da vítima; a gravidade do crime investigado, ressaltando que se trata de uma tentativa de feminicídio e a proximidade entre os dois, que são vizinhos e moram no mesmo edifício, o que representaria um risco à integridade física da mulher.

“Com efeito, é manifesta a periculosidade do representado diante do seu comportamento ultraviolento, de forma que, caso permaneça em liberdade, a vítima será colocada em inaceitável situação de perigo, especialmente em um país em que uma mulher é agredida a cada minuto, e uma morta, vítima de feminicídio, a cada seis horas”, diz um trecho do documento.

Lucas Portela foi preso e está no Presídio de Benfica, onde passará por audiência de custódia neste sábado (7), a partir das 13h.