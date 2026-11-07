Justiça condena homem a 32 anos de prisão por matar sogra de 80 anos

A Justiça do Rio condenou um homem a 32 anos de prisão por matar e esconder o corpo da própria sogra, de 80 anos. Almerinda Teixeira de Souza desapareceu em dezembro de 2019 após sair de casa, em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio, e não informar o destino. Seu cadáver nunca foi encontrado.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), Jorge Luiz dos Santos Pinto cometeu o crime por vingança, pois não aceitava que a sogra incentivasse a filha a acabar a relação. Segundo o órgão, Almerinda pretendia deixar a residência onde vivia com sua filha e seus netos, com o objetivo de afastá-los do ambiente de violência doméstica. O acusado, que agredia frequentemente a companheira, impedia a separação.

Durante o julgamento, realizado na última quarta-feira (4) no II Tribunal do Júri da Capital, a 1ª Promotoria de Justiça destacou que a idade avançada e a fragilidade física da vítima dificultaram sua defesa, além de sustentar que o crime ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar, caracterizando feminicídio.

Mesmo sem a localização do corpo da idosa, o MPRJ apresentou provas testemunhais e outros elementos que sustentaram a acusação contra o réu.

O Conselho de Sentença acolheu a tese dos promotores e reconheceu as três qualificadoras do homicídio: motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio. A pena agravou devido a idade da vítima, superior a 60 anos.

Jorge Luiz responderá por homicídio triplamente qualificado e por ocultação de cadáver.



A reportagem ainda não localizou a defesa do homem. O espaço está aberto para manifestação.

Chinês condenado

O comerciante chinês Zhaohu Qiu, conhecido como Xau, foi condenado a 38 anos de prisão pelos mesmos crimes cometidos por Jorge. Segundo a acusação, ele matou e ocultou o corpo de Marcelle Júlia Araújo da Silva , de 18 anos. O cadáver foi localizado enrolado em uma lona e parcialmente devorado por cães, em uma residência do homem, na Pavuna, na Zona Norte do Rio, em junho de 2025.

O corpo estava em um imóvel na Rua São Fidélis, na comunidade Beira Rio. Conforme a denúncia, Marcelle morreu porque recusava as investidas do homem, que pretendia ter relacionamento amoroso com ela. A vítima pretendia manter o chinês apenas como um amigo.



No dia do crime, a jovem avisou à família que iria à casa do comerciante. Câmeras de segurança, instaladas na rua, flagraram Zhaohu Qiu saindo da residência com um carrinho de mão coberto com uma lona azul. Ele se dirigiu a um outro imóvel de sua propriedade. O corpo da jovem havia sido devorado por dois cachorros da raça Pitbull.