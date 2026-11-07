Redação do Enem: veja regras da prova e dicas para tirar nota mil

A Prova de Redação será um dos desafios dos mais de 5 milhões de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste domingo (8). A avaliação conta com textos de apoio para que o candidato discorra, em até 30 linhas, sobre o tema proposto.





Para ter um bom desempenho, é importante que o candidato conheça o estilo da prova e as regras da redação do Enem, que são detalhadas no Guia do Participante.

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Texto dissertativo-argumentativo

No texto do tipo dissertativo-argumentativo, o autor deverá defender um ponto de vista sobre determinado assunto. A redação deve ser fundamentada com argumentos, com o objetivo de convencer o leitor sobre determinada opinião.



“É preciso, portanto, expor e explicar ideias. Por isso, a dupla natureza desse tipo textual: é argumentativo, porque defende um ponto de vista, uma opinião, e é dissertativo, porque utiliza explicações para justificá-lo”, explica o Guia do Participante.



Avaliação

Os avaliadores vão atribuir notas de 0 a 200 a cinco competências textuais presentes na redação. A soma delas compõe a nota total, que pode chegar a 1.000 pontos. As cinco competências avaliadas na redação do Enem são:



- demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa;

- compreender a proposta da redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema;

- selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista;

- demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação;

elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.



É importante lembrar que o candidato deve passar o rascunho a limpo na Folha de Redação, que será corrigida pelos avaliadores. Deve-se reservar um tempo específico para fazer essa transcrição, uma vez que a folha de rascunho não é levada em conta na correção.



Temas

O professor de redação Renato Júdice explicou, em entrevista à Rádio Nacional, que a prova não cobra grandes temas genéricos, mas um recorte específico, delimitado por textos motivadores. Ou seja, o tema não será, por exemplo, “inteligência artificial”, mas algum aspecto específico do assunto, como o uso da IA na educação. Confira abaixo a lista de temas das 10 últimas edições.



Como sugestão de estrutura, o professor sugere organizar o texto em quatro parágrafos:



- Uma introdução que apresente o tema e a tese;

- Dois parágrafos de desenvolvimento, cada um aprofundando uma dimensão diferente do problema;

- Uma conclusão com a proposta de intervenção.

O último item é obrigatório e significa propor uma intervenção para o problema apresentado pela frase temática, sugerindo uma iniciativa que busque enfrentá-lo.



Essa solução não pode ser genérica, como indica o professor Júdice. O candidato não pode simplesmente dizer "a sociedade precisa mudar" ou "o governo tem que tomar providências". Para uma proposta consistente, é necessário indicar o que poderia ser feito, por quem e com quais recursos.



“A redação do Enem é um exercício de cidadania intelectual. O estudante precisa ler um problema público, assumir uma posição responsável e demonstrar que consegue transformar diagnóstico em proposição", recomenda.



O que pode zerar a redação?

Entre as situações que podem levar à nota zero ou anulação, previstas no edital, estão:



- fuga ao tema;

- textos menores do que 8 linhas;

- inclusão de trecho deliberadamente desconectado do tema proposto;

- desobediência à estrutura dissertativo-argumentativa;

- desrespeito à seriedade do exame.

Relembre os últimos 10 temas da redação do Enem

- 2025: Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira

- 2024: Desafios para a valorização da herança africana no Brasil

- 2023: Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil

- 2022: Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil

- 2021: Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil

- 2020: O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira

- 2019: Democratização do acesso ao cinema no Brasil

- 2018: Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet

- 2017: Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil

- 2016: Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil