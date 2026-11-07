Bombeiros continuam buscas em prédio que desabou no Brás

O Corpo de Bombeiros retomou as buscas na manhã deste sábado (7) nos escombros do prédio que desabou na noite desta sexta-feira (6) no bairro do Brás, região central da cidade de São Paulo. As equipes de salvamento atuam com dois cães de salvamento para auxiliar na indicação de vítimas.

“O trabalho de retirada de material com o uso dos maquinários continuará até termos certeza que não há vítimas sob os escombros. Com essas informações, as chances de termos pessoas lá diminuíram consideravelmente, mas não podemos excluir totalmente essa possibilidade”, disse o Corpo de Bombeiros.

Segundo a corporação, foram resgatadas 29 pessoas e testemunhas disseram que havia 36 no local, mas até o momento a indicação é que essas outras 13 não estavam no local quando o salvamento chegou. Quatro pessoas foram encaminhadas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com escoriações sem gravidade e as demais foram saíram antes da chegada dos Bombeiros.

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, no imóvel, na Rua Maria Joaquina, número 192, funcionava uma loja de roupas e no momento do acidente, trabalhadores estavam descarregando mercadorias. Um homem, retirado pelas equipes de salvamento, teria entrado no estabelecimento apenas para usar o banheiro.