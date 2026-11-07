Civil prende homem em flagrante por estupro

Um homem acabou preso em flagrante por policiais civis da 21ª DP após estuprar uma mulher sob forte ameaça em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. O crime ocorreu após a vítima acolhê-lo em sua própria casa.

De acordo com a corporação, o homem - que ainda não teve a identidade divulgada - estava em situação de rua e havia sido acolhido pela vítima e seu companheiro, que ofereceram para ele uma oportunidade de emprego futuro como entregador.

Conforme apurado, no início da tarde desta quinta-feira (5), ele aproveitou a ausência do marido da vítima, tirou a roupa e invadiu o quarto da mulher com uma faca. Ela estava deitada na cama, ao lado da filha bebê.



Diante da grave coação psicológica e ameaça de abusar sexualmente da criança caso resistisse, o criminoso imobilizou e estuprou a vítima, com extrema violência. No momento em que o homem saiu do quarto, a mulher conseguiu resgatar a filha e fugiu da residência.

Ela foi atendida por uma unidade de saúde, que acionou agentes da unidade. Ao tomarem ciência dos fatos, os policiais prestaram socorro a vítima e localizaram o agressor.



O DIA entrou em contato pelo WhatsApp às 12h59 com a assessoria de comunicação da Civil a respeito de mais informações a respeito do caso. No entanto, até o momento, não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.

Prisão de foragido pelo crime de estupro



Nesta quarta (4), um homem de 66 anos, que estava foragido da Justiça pelo crime de estupro, foi preso no bairro Corumbê, em Paraty, na Costa Verde do Rio. A captura foi realizada por policiais militares após informações sobre a localização do procurado.

De acordo com a Polícia Militar, a abordagem ocorreu sem resistência. Os agentes receberam dados que indicavam onde o suspeito poderia ser encontrado e seguiram até o endereço informado para verificar a situação.



Durante a abordagem, os policiais realizaram uma consulta aos sistemas de segurança para conferir os dados pessoais do homem. A verificação apontou a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele, expedido pela Justiça em razão de uma acusação relacionada ao crime de estupro.



Diante da confirmação da ordem judicial, os agentes deram voz de prisão ao idoso. Em seguida, ele foi conduzido à delegacia de Paraty, onde a ocorrência foi apresentada e o cumprimento do mandado formalizado.



A prisão ocorreu sem que a Polícia Militar divulgasse detalhes sobre as circunstâncias do crime investigado, a data dos fatos ou a identidade da vítima. A identidade do detido também não foi informada pela corporação. Após os procedimentos na unidade policial, o homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.



A ação integra o trabalho de localização de pessoas procuradas pelo sistema judiciário, a partir de informações recebidas pelas forças de segurança. O caso foi registrado na delegacia da cidade. A PM não informou se o homem possuía outros registros criminais ou se havia outras ordens judiciais pendentes contra ele.