Temporal causa alagamentos e mais transtornos em bairros do Rio

O município do Rio entrou no estágio 2, na tarde deste sábado (7), devido o temporal com raios e rajadas de ventos fortes. Segundo o Centro de Operações (COR-Rio), a forte chuva ocorre por causa da passagem de uma frente fria.
O temporal surpreendeu os cariocas no Centro de Campo Grande, na Zona Oeste, que se abrigaram da forte chuva e ventania embaixo de marquises e em estabelecimentos. Poças d'água de formaram na beira da Rua Augusto de Vasconcelos, atrás do calçadão, localizado na Coronel Agostinho.
Nas redes sociais, moradores de Cosmos e outros bairros da mesma região também falaram sobre a forte chuva e tempo fechado. "Aqui em Inhoaíba está muito escuro e a chuva parece um dilúvio", comentou uma mulher. "Em Campo Grande também. [Em] questão de segundos eu estava no quintal, quando olhei, já estava tudo escuro", disse outra pessoa. "Aqui em Santa Cruz [está] chovendo e sem luz", relatou mais alguém. "Incrível esse nosso tempo! Aqui já está noite", afirmou.
Internautas também deixaram comentários sobre o temporal na Zona Sul e Sudoeste, como: "Estou em Copacabana. Me assustei mesmo com essa mudança brusca", "Aqui no Leme virou noite"; "Muita chuva aqui em Botafogo"; e "Recreio dos Bandeirantes há meia hora parecia 19h".
Alagamentos
A forte chuva também causou alagamentos em diferentes vias da Zona Norte, como na Rua Getúlio, no Cachambi; na José Bonifácio, na altura do número 861, em Todos os Santos; na Conde de Azambuja, Maria da Graça; General Bruce, em São Cristóvão, na 24 de Maio, em Sampaio, altura da Conego Tobias;
na Avenida Ernani Cardoso, em Cascadura; e rua Eduardo Raboeira, no Engenho Novo.
na Avenida Ernani Cardoso, em Cascadura; e rua Eduardo Raboeira, no Engenho Novo.
Também houve alagamento na Rua Mem de Sá, na Lapa, no Centro; a Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, na altura do n° 411; a Estrada Da Ligação, em Jacarepaguá, na mesma região, na Rua Alba Valdez, em Campo Grande, na altura da Praça Helton Veloso Filho. A situação provocou transtornos, inclusive a motoristas.
Registros
O Sistema Alerta Rio registrou chuva forte em diferentes bairros do município, entre 15h e 16h.
Chuva forte:
- Barra/Riocentro (46,6 mm)
- Jacarepaguá/Tanque (41,8 mm)
- Barra/Barrinha (39,8 mm)
- Madureira (38,8 mm)
- Jacarepaguá/Cidade de Deus (38,4 mm)
- Rocinha (35,0 mm)
- Grande Méier (34,2 mm)
- Bangu (33,2 mm)
- Alto da Boa Vista (31,6 mm)
- Est. Grajaú/Jacarepaguá (30,2 mm)
- Copacabana (29,6 mm)
- Piedade (28,4 mm)
- Recreio dos Bandeirantes (28,2 mm)
- Grajaú (27,8 mm)
- Campo Grande (26,6 mm)
- Guaratiba (25,6 mm)
- Anchieta (25,4 mm)
- Grota Funda (25,2 mm)
No mesmo período, houve registro de chuva moderada nas seguintes estações:
- Av. Brasil/Mendanha (24,0 mm)
- Ilha do Governador (22,8 mm)
- Irajá (22,8 mm)
- Urca (22,2 mm)
- Tijuca (21,6 mm)
- Tijuca/Muda (20,2 mm)
- São Cristóvão (19,8 mm)
- Laranjeiras (19,6 mm)
- Santa Cruz (19,6 mm)
- Vidigal (18,6 mm)
- Penha (17,8 mm)
- Santa Teresa (12,6 mm)
- Saúde (12,0 mm)
- Jardim Botânico (8,6 mm)
Chuva fraca na seguinte estação:
- Sepetiba (4,2 mm)
Chuva forte:
- Barra/Riocentro (46,6 mm)
- Jacarepaguá/Tanque (41,8 mm)
- Barra/Barrinha (39,8 mm)
- Madureira (38,8 mm)
- Jacarepaguá/Cidade de Deus (38,4 mm)
- Rocinha (35,0 mm)
- Grande Méier (34,2 mm)
- Bangu (33,2 mm)
- Alto da Boa Vista (31,6 mm)
- Est. Grajaú/Jacarepaguá (30,2 mm)
- Copacabana (29,6 mm)
- Piedade (28,4 mm)
- Recreio dos Bandeirantes (28,2 mm)
- Grajaú (27,8 mm)
- Campo Grande (26,6 mm)
- Guaratiba (25,6 mm)
- Anchieta (25,4 mm)
- Grota Funda (25,2 mm)
No mesmo período, houve registro de chuva moderada nas seguintes estações:
- Av. Brasil/Mendanha (24,0 mm)
- Ilha do Governador (22,8 mm)
- Irajá (22,8 mm)
- Urca (22,2 mm)
- Tijuca (21,6 mm)
- Tijuca/Muda (20,2 mm)
- São Cristóvão (19,8 mm)
- Laranjeiras (19,6 mm)
- Santa Cruz (19,6 mm)
- Vidigal (18,6 mm)
- Penha (17,8 mm)
- Santa Teresa (12,6 mm)
- Saúde (12,0 mm)
- Jardim Botânico (8,6 mm)
Chuva fraca na seguinte estação:
- Sepetiba (4,2 mm)
Alertas
Às 14h42 e 15h52, a Defesa Civil emitiu o mesmo aviso: "Alerta de pancadas de chuva, vento e raios para a cidade do Rio nas próximas horas".
Estágio 2
O Estágio 2 é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.
Recomendações:
Recomendações:
– Mantenha-se atento e acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações;
– Fique informado por meio dos canais oficiais de comunicação do COR;
– Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito;
– Baixe o aplicativo do http://COR.Rio;
– Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).
Em caso de ventos fortes
Dentro de casa:
– Fique informado por meio dos canais oficiais de comunicação do COR;
– Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito;
– Baixe o aplicativo do http://COR.Rio;
– Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).
Em caso de ventos fortes
Dentro de casa:
– Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.
– Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;
– Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;
– Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;
– Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;
– Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.
Na rua:
– Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;
– Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;
– Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;
– Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;
– Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.
Na rua:
– Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;
– Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;
– Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;
– Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;
– Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
– Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;
– Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.
– Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;
– Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;
– Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;
– Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
– Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;
– Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.
Previsão
De acordo com o Alerta Rio, ainda há possibilidade de chuva na noite deste sábado e na madrugada deste domingo (8), com previsão de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva moderada a forte até o início da manhã passando a chuva fraca a moderada ao longo do dia. Os ventos estarão moderados a fortes, podendo ser pontualmente muito fortes na madrugada.
Nesta segunda-feira (9) e na terça (10), o tempo permanece instável devido à entrada de ventos úmidos do oceano. A previsão é de nebulosidade variada e chuva fraca isolada a qualquer momento de segunda-feira e na madrugada/manhã de terça-feira. Os ventos estarão fracos a moderados.
Nesta segunda-feira (9) e na terça (10), o tempo permanece instável devido à entrada de ventos úmidos do oceano. A previsão é de nebulosidade variada e chuva fraca isolada a qualquer momento de segunda-feira e na madrugada/manhã de terça-feira. Os ventos estarão fracos a moderados.