Temporal causa alagamentos e mais transtornos em bairros do Rio

município do Rio entrou no estágio 2, na tarde deste sábado (7), devido o temporal com raios e rajadas de ventos fortes. Segundo o Centro de Operações (COR-Rio), a forte chuva ocorre por causa da passagem de uma frente fria.

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O temporal surpreendeu os cariocas no Centro de Campo Grande, na Zona Oeste, que se abrigaram da forte chuva e ventania embaixo de marquises e em estabelecimentos. Poças d'água de formaram na beira da Rua Augusto de Vasconcelos, atrás do calçadão, localizado na Coronel Agostinho.

Nas redes sociais, moradores de Cosmos e outros bairros da mesma região também falaram sobre a forte chuva e tempo fechado. "Aqui em Inhoaíba está muito escuro e a chuva parece um dilúvio", comentou uma mulher. "Em Campo Grande também. [Em] questão de segundos eu estava no quintal, quando olhei, já estava tudo escuro", disse outra pessoa. "Aqui em Santa Cruz [está] chovendo e sem luz", relatou mais alguém. "Incrível esse nosso tempo! Aqui já está noite", afirmou.

Internautas também deixaram comentários sobre o temporal na Zona Sul e Sudoeste, como: "Estou em Copacabana. Me assustei mesmo com essa mudança brusca", "Aqui no Leme virou noite"; "Muita chuva aqui em Botafogo"; e "Recreio dos Bandeirantes há meia hora parecia 19h".

Alagamentos

A forte chuva também causou alagamentos em diferentes vias da Zona Norte, como na Rua Getúlio, no Cachambi; na José Bonifácio, na altura do número 861, em Todos os Santos; na Conde de Azambuja, Maria da Graça; General Bruce, em São Cristóvão, na 24 de Maio, em Sampaio, altura da Conego Tobias;

na Avenida Ernani Cardoso, em Cascadura; e rua Eduardo Raboeira, no Engenho Novo.

Também houve alagamento na Rua Mem de Sá, na Lapa, no Centro; a Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, na altura do n° 411; a Estrada Da Ligação, em Jacarepaguá, na mesma região, na Rua Alba Valdez, em Campo Grande, na altura da Praça Helton Veloso Filho. A situação provocou transtornos, inclusive a motoristas.

Registros

O Sistema Alerta Rio registrou chuva forte em diferentes bairros do município, entre 15h e 16h.



Chuva forte:



- Barra/Riocentro (46,6 mm)

- Jacarepaguá/Tanque (41,8 mm)

- Barra/Barrinha (39,8 mm)

- Madureira (38,8 mm)

- Jacarepaguá/Cidade de Deus (38,4 mm)

- Rocinha (35,0 mm)

- Grande Méier (34,2 mm)

- Bangu (33,2 mm)

- Alto da Boa Vista (31,6 mm)

- Est. Grajaú/Jacarepaguá (30,2 mm)

- Copacabana (29,6 mm)

- Piedade (28,4 mm)

- Recreio dos Bandeirantes (28,2 mm)

- Grajaú (27,8 mm)

- Campo Grande (26,6 mm)

- Guaratiba (25,6 mm)

- Anchieta (25,4 mm)

- Grota Funda (25,2 mm)



No mesmo período, houve registro de chuva moderada nas seguintes estações:



- Av. Brasil/Mendanha (24,0 mm)

- Ilha do Governador (22,8 mm)

- Irajá (22,8 mm)

- Urca (22,2 mm)

- Tijuca (21,6 mm)

- Tijuca/Muda (20,2 mm)

- São Cristóvão (19,8 mm)

- Laranjeiras (19,6 mm)

- Santa Cruz (19,6 mm)

- Vidigal (18,6 mm)

- Penha (17,8 mm)

- Santa Teresa (12,6 mm)

- Saúde (12,0 mm)

- Jardim Botânico (8,6 mm)



Chuva fraca na seguinte estação:



- Sepetiba (4,2 mm)

Alertas

Às 14h42 e 15h52, a Defesa Civil emitiu o mesmo aviso: "Alerta de pancadas de chuva, vento e raios para a cidade do Rio nas próximas horas".

Estágio 2

O Estágio 2 é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.



Recomendações:



– Mantenha-se atento e acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações;

– Fique informado por meio dos canais oficiais de comunicação do COR;

– Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito;

– Baixe o aplicativo do http://COR.Rio;

– Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).



Em caso de ventos fortes



Dentro de casa:



– Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.

– Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;

– Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;

– Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;

– Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;

– Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.



Na rua:



– Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;

– Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;

– Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;

– Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;

– Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

– Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;

– Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.

Previsão

De acordo com o Alerta Rio, ainda há possibilidade de chuva na noite deste sábado e na madrugada deste domingo (8), com previsão de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva moderada a forte até o início da manhã passando a chuva fraca a moderada ao longo do dia. Os ventos estarão moderados a fortes, podendo ser pontualmente muito fortes na madrugada.



Nesta segunda-feira (9) e na terça (10), o tempo permanece instável devido à entrada de ventos úmidos do oceano. A previsão é de nebulosidade variada e chuva fraca isolada a qualquer momento de segunda-feira e na madrugada/manhã de terça-feira. Os ventos estarão fracos a moderados.