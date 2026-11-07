Linhas de BRT que conectam a Ilha e Galeão ao metrô são lançadas

As primeiras linhas de Conexão BRT que ligam o Aeroporto Internacional do Galeão e a Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, ao sistema de metrô. As linhas 91, com saída do Bananal, e 95, que parte do aeroporto, fazem a ligação com a estação de metrô Del Castilho, passando pelo Terminal Fundão do BRT. As duas funcionam das 4h às 23h.

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"É uma melhoria importante para os moradores da Ilha, especialmente para quem precisa se deslocar diariamente para trabalhar e circular pela cidade. Nosso objetivo é garantir mais qualidade, conforto e respeito aos passageiros", declarou o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere.



A Conexão 91 atende passageiros de Bananal e de outras áreas da Ilha do Governador. O itinerário inclui a estação das barcas de Cocotá, o Terminal BRT Fundão e a estação de trem de Bonsucesso, seguindo até a estação de metrô Del Castilho.



Já a Conexão 95 estabelece a primeira ligação direta do Aeroporto Internacional do Galeão com o sistema metroviário. A linha atende a Área de Apoio do Galeão e os Terminais 1 e 2 do aeroporto, além de passar pelo Terminal BRT Fundão e pela estação de trem de Bonsucesso, antes de chegar a Del Castilho.



"A expectativa é a melhoria do serviço, aumento da demanda, ônibus novos, com ar-condicionado, e acompanhamento da operação. É a continuidade do processo de transformação dos ônibus urbanos dessa cidade como fizemos com o BRT", disse o secretário municipal de Transportes, Jorge Arraes.



Com as duas novas ligações, o serviço Conexão BRT passa a contar com seis linhas. As outras quatro são a 28 (Terminal Curral Falso x Terminal Pingo D’Água, via Sepetiba), a 54 (Terminal Centro Olímpico x Anil), a 67 (Terminal Campo Grande x Terminal Deodoro) e a 68 (Bangu x Terminal Deodoro).



Operado pela Mobi-Rio, o Conexão BRT é um serviço complementar, com embarque em pontos de ônibus convencionais e veículos equipados com catraca embarcada. A iniciativa amplia o alcance do BRT a bairros e regiões que não são atendidos diretamente pelos corredores exclusivos, facilitando a integração dos passageiros à rede de transporte público municipal.

"É uma melhoria importante para os moradores da Ilha, especialmente para quem precisa se deslocar diariamente para trabalhar e circular pela cidade. Nosso objetivo é garantir mais qualidade, conforto e respeito aos passageiros", declarou o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere.A Conexão 91 atende passageiros de Bananal e de outras áreas da Ilha do Governador. O itinerário inclui a estação das barcas de Cocotá, o Terminal BRT Fundão e a estação de trem de Bonsucesso, seguindo até a estação de metrô Del Castilho.Já a Conexão 95 estabelece a primeira ligação direta do Aeroporto Internacional do Galeão com o sistema metroviário. A linha atende a Área de Apoio do Galeão e os Terminais 1 e 2 do aeroporto, além de passar pelo Terminal BRT Fundão e pela estação de trem de Bonsucesso, antes de chegar a Del Castilho."A expectativa é a melhoria do serviço, aumento da demanda, ônibus novos, com ar-condicionado, e acompanhamento da operação. É a continuidade do processo de transformação dos ônibus urbanos dessa cidade como fizemos com o BRT", disse o secretário municipal de Transportes, Jorge Arraes.Com as duas novas ligações, o serviço Conexão BRT passa a contar com seis linhas. As outras quatro são a 28 (Terminal Curral Falso x Terminal Pingo D’Água, via Sepetiba), a 54 (Terminal Centro Olímpico x Anil), a 67 (Terminal Campo Grande x Terminal Deodoro) e a 68 (Bangu x Terminal Deodoro).Operado pela Mobi-Rio, o Conexão BRT é um serviço complementar, com embarque em pontos de ônibus convencionais e veículos equipados com catraca embarcada. A iniciativa amplia o alcance do BRT a bairros e regiões que não são atendidos diretamente pelos corredores exclusivos, facilitando a integração dos passageiros à rede de transporte público municipal.

Oito ônibus lacrados



A Prefeitura do Rio lacrou, na manhã deste mesmo dia, oito ônibus que operavam na linha 634 (Bananal - Saens Pea), na Ilha do Governador. A medida foi adotada após a fiscalização identificar veículos antigos em más condições de conservação em circulação, depois que a operação da linha voltou para a empresa concessionária, por determinação judicial, substituindo a Mobi-Rio.



A linha 634 havia passado a ser operada pela Mobi-Rio em maio deste ano, com ônibus novos, ar-condicionado e padrão de serviço semelhante ao dos BRTs. Após a retomada da operação pela concessionária, no último domingo (1°), foram identificados problemas na qualidade da frota disponibilizada. A fiscalização foi intensificada e os oito veículos foram lacrados.



"Quando a Mobi-Rio passou a operar a linha 634, a população da Ilha do Governador aderiu ao serviço, com ônibus novos, ar-condicionado e mais qualidade. Após a retomada da operação pela concessionária, voltaram a circular ônibus antigos. A população da Ilha já conhece outro padrão de serviço e não vamos aceitar retrocessos. Lacramos oito ônibus e, se os problemas continuarem, vamos ampliar a fiscalização e adotar as medidas necessárias para garantir o respeito aos passageiros", destacou o Cavaliere.

A Prefeitura continuará acompanhando a operação e poderá adotar novas medidas caso as irregularidades persistam.