Remoção de escombros de prédio caiu no Brás deve durar 3 dias

O Corpo de Bombeiros retomou na manhã deste sábado, 7, a remoção dos escombros de um

prédio de quatro andares que desabou na noite de sexta-feira, 6, no Brás, região

central de São Paulo. O local, na altura do número 200 da Rua Maria Joaquina,

abrigava um estoque de tecidos.





Ao todo, 35 pessoas que estavam no imóvel sobreviveram: oito conseguiram sair logo

após o desabamento e outras 27 foram retiradas pelas equipes de resgate. Quatro

pessoas foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Mooca, sem risco

de morte.





Após a suspensão dos trabalhos manuais durante a madrugada por falta de segurança,

as buscas foram retomadas com o auxílio de maquinário pesado a partir das 6h30 deste

sábado. Por volta das 11h, cães de salvamento vistoriaram o local e não deram sinal

da presença de vítimas.





Apesar da ausência de registros de desaparecidos, os bombeiros ainda mantêm a

cautela. "Não dá para descartar 100% a presença de uma pessoa ali", afirmou o

tenente-coronel Rodrigo Otávio Barelli, comandante do 1.º Grupamento de Bombeiros.





"A probabilidade se reduz porque os cães de hoje não deram sinal e ninguém procurou

as equipes para relatar o desaparecimento de parentes. No entanto, só poderemos

excluir totalmente quando chegarmos ao ponto exato indicado pelo cão na noite de

ontem (sexta-feira)."





Segundo ele, o trabalho de remoção deve levar de dois a três dias. "É um serviço de

formiga. Há mais de 15 metros de entulho e estrutura colapsada no caminho até o

ponto que precisa ser vistoriado", afirmou.





Novo colapso durante a limpeza e impacto nos vizinhos





Durante a operação de limpeza com duas pás carregadeiras e uma retroescavadeira na

manhã deste sábado, a estrutura remanescente do edifício voltou a ceder. A fachada e

a parte central sofreram um novo colapso parcial, afetando duas lajes em uma área de

aproximadamente 50 metros quadrados. Os bombeiros terminaram a demolição da parte

restante para que pudessem trabalhar com maior segurança.





"A máquina apresentou uma operação cautelosa ao identificar uma rachadura grande na

fachada frontal. Recuamos o operador por preservação da integridade física e

permitimos que a estrutura acabasse de descer", relatou o tenente-coronel Barelli.





O desabamento também afetou os prédios vizinhos. Duas edificações foram interditadas

preventivamente pela Defesa Civil e passam por avaliação pericial. "O imóvel do lado

esquerdo sofreu o impacto mais grave e teve laudo de interdição emitido. O do lado

direito está bem preservado e possivelmente poderá ser liberado para reforma após

nova análise pericial", afirmou o comandante.





Excesso de peso e falta de documentação





A principal hipótese investigada para o colapso é o excesso de carga armazenada no

local. Ao Estadão o secretário da Segurança Pública, Nico Gonçalves, declarou que o

desabamento começou pelo mezanino, que não teria suportado o peso do material. "A

perícia ainda vai apurar as causas", disse.





O prefeito Ricardo Nunes (MDB) reforçou a suspeita. "A grande suspeita, a se

confirmar ainda, é de excesso de peso. Muitos caminhões chegaram nesse local para

armazenar tecido, e o excesso de peso pode ter ocasionado o desmoronamento."





O tenente-coronel Barelli confirmou a presença massiva de mercadorias no prédio.

"Além da estrutura de concreto, o que retiramos até agora são rolos e rolos de

tecido. Existia uma carga muito grande armazenada dentro do imóvel", explicou o

oficial, que também esclareceu a dimensão da estrutura que cedeu: "A área colapsada

é de cerca de 50 metros quadrados - 10 metros de frente por 5 metros de

profundidade."





O motorista José Luiz de Melo, que colabora com a prefeitura dirigindo um dos

caminhões que fazem a retirada da mercadoria e de entulho da loja, disse que apenas

10% do material foi retirado. "Até agora foram três ou quatro caminhões, e tem mais

para ir. O entulho ainda está lá, tiramos só tecido por enquanto."





Em relação à regularização, o Corpo de Bombeiros informou que o imóvel não possuía o

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Barelli explicou que, quando uma

edificação não cumpre as exigências, os bombeiros aplicam advertências, notificações

e multas até repassar o caso à Prefeitura, órgão responsável por efetuar a

interdição administrativa.





A Secretaria Municipal das Subprefeituras confirmou que o estabelecimento também não tinha licença de funcionamento vigente. A pasta informou, porém, que não havia registros anteriores de denúncias sobre as condições de segurança da edificação ou sobre comércio irregular no endereço.